Yuki Tsunoda (AlphaTauri): «Ich war überrascht» 27.04.2023 - 13:30 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Yuki Tsunoda war überrascht, als er von Franz Tosts Rollenwechsel nach der laufenden Saison hörte © LAT Franz Tost wird nach der Saison 2023 nicht mehr der AlphaTauri-Teamchef sein Zurück Weiter

Das AlphaTauri-Team bestätigte am Mittwochabend, dass Teamchef Franz Tost seine Rolle als Teamchef nach der laufenden Saison an ein neues Führungsduo abgeben wird. Yuki Tsunoda reagierte in Baku auf die Ankündigung.