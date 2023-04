Fernando Alonso: «Es geht darum, Fehler zu vermeiden»

In Melbourne durfte Fernando Alonso zum dritten Mal in Folge als Dritter aufs Podest. Dennoch bleibt der Aston-Martin-Star mit Blick auf das Sprintwochenende auf dem Strassenkurs in Baku vorsichtig.

Für Fernando Alonso begann in diesem Jahr ein neues Karriere-Kapitel: Der zweifache Weltmeister verliess nach der Saison 2022 das Alpine-Team, um sein Glück bei Aston Martin zu versuchen. Und der Wechsel erfolgte offenbar im richtigen Moment, denn der Rennstall aus Silverstone konnte einen grossen Sprung nach vorn machen.

Alonso bedankte sich mit drei dritten Plätzen in Folge für den guten Dienstwagen, den ihm seine neue Mannschaft zur Verfügung stellt. Mit Blick auf das erste Sprint-Wochenende des Jahres in Baku bleibt der Asturier dennoch vorsichtig. Am Rande des Strassenkurses erklärte er: «Es wird viel darüber gesprochen, dass schwierigere Wochenenden Chancen schaffen. Aber ich denke, wenn du ein konkurrenzfähiges Auto hast, dann gibt es nur die Möglichkeit, Fehler zu machen. Ich sehe da keine grosse Chance für uns, zu profitieren, ausser Red Bull Racing macht einen Fehler. Es geht also darum, Fehler zu vermeiden, und weniger darum, etwas Spezielles zu tun. So müssen wir das Wochenende angehen.»

Und der 41-Jährige aus Spanien ergänzte: «Ich denke, es wird stressiger mit dem neuen Format, aber ich sehe ein, warum wir es machen. Als ich meine Formel-1-Pause einlegte, schaute ich mir die Trainings nicht an, denn sie waren zu lange und langweilig, denn zuhause weisst du nicht, was die Leute genau machen. Das war nicht interessant. Ich sehe ein, warum man da etwas verändern will. Das müssen wir unterstützen, und ich hoffe, die Fans geben uns ein besseres Feedback.»

«Aber es ist sicher schwieriger, speziell am Samstag. Am Freitag hatten wir bereits im vergangenen Jahr an den Sprint-Wochenenden nur ein Training vor dem Qualifying, und das ist für die Teams sicherlich eine Herausforderung. Aber neu ist nun der Samstag. Gleich nach dem Frühstück gehen wir ins Q1 – das hatten wir noch nie», ergänzt der 32-fache GP-Sieger, der natürlich auch auf die Dating-Gerüchte mit Sängerin Taylor Swift angesprochen wurde.

Diese kamen nicht zuletzt auch wegen Alonsos zweideutigem Post in den sozialen Medien auf. «Ich habe dazu nichts zu sagen», winkte er ab, bevor er sich doch äusserte: «Ich war in den sozialen Medien immer etwas ironisch, bereits in meinen Ferrari-Tagen habe ich Samurai-Sprüche und dergleichen gepostet. Ich denke, heutzutage ist es nicht mehr so lustig, die neue Fahrer-Generation hat nun Leute, die sich um ihre Social-Media-Kanäle kümmern. Früher war das wohl authentischer.» Und auf die Nachfrage, ob die Gerüchte nun stimmen, erklärte er kurz: «Das kommentiere ich nicht.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1