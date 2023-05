Klavier-Komposition: So eroberte Leclerc die Charts

Charles Leclerc hat sich als Musiker probiert, und das sehr erfolgreich. «AUS23 (1:1)» ist ein Pianospiel und stürmt sogar die Charts. Der Ferrari-Pilot erklärt die Hintergründe.

Sportlich hat Charles Leclerc in Baku einen Befreiungsschlag gelandet, der Ferrari-Star stand erstmals in dieser Saison mal wieder auf dem Podium, und das gleich doppelt. Im Sprint wurde der Monegasse Zweiter, im GP Dritter.

Der 25-Jährige bewies kurz vor dem Rennwochenende allerdings auch, dass er auch andere Talente hat. Er veröffentlichte «AUS23 (1:1)», ein 4:11 Minuten langes Pianospiel. Damit schoss er zwischenzeitlich auf Platz sechs der iTunes-Charts. Auf Spotify nähert sich der Song inzwischen zwei Millionen Streams.

«Ich bin ganz aufgeregt, ein Klavierstück mit euch zu teilen, an dem ich gearbeitet habe», postete Leclerc auf Instagram. «Ich habe diesen Song rund um den Australien-Grand-Prix der Formel 1 geschrieben, und deshalb habe ich es AUS23 (1:1) genannt. So nennen wir den Australien-Grand-Prix innerhalb des Teams, und ich finde, das gibt eine nette Verbindung in die Welt des Motorsports.»

Wie kam es dazu? «Meine Liebe zur Musik war immer schon da, aber erst in der Pandemie fing ich an, Klavier zu spielen. Weil ich so viel zu Hause war, entschied ich mich dazu, mir ein Klavier zu kaufen und spielen zu lernen. Seither habe ich mich in dieses Instrument verliebt und spiele jedes Mal, wenn ich zu Hause bin», so Leclerc.

Er stellte aber klar, dass die Musik nur ein Hobby ist, er bleibe vor allem Rennfahrer, stellte er klar: «Und ich sehe mich selbst auch nicht als Künstler. Ich habe nur Spaß an dem, was ich da tue. Es hat vier Stunden gedauert, den Song aufzunehmen, und dann hatte ich ein Team, das all das Zeug rundherum gemacht und den Song auf Spotify gestellt hat. Wenn ich die Leute damit glücklich machen kann, dann war es die Mühe wert.»

Er gibt aber zu, dass der Erfolg des Songs ihn überrascht hat. «Es ist nicht alltäglich, dass ein F1-Fahrer einen Song veröffentlicht, aber damit habe ich nicht gerechnet.»

Wem Leclercs Ausflug in die Musik gefällt, der kann sich auf mehr freuen. Er werde «sicher» weitere Tracks aufnehmen: «Weil es mir Spaß gemacht hat. Es war wirklich toll, und der Prozess, weitere Instrumente hinzuzufügen, hat mir auch Spaß gemacht. Wenn es das Rennfahren erlaubt, werde ich vielleicht ein paar weitere Songs einspielen.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams