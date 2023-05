Sebastian Vettel ist zurück! Comeback in Kultautos

Formel-1-Rentner Sebastian Vettel ist zurück! Der Deutsche sitzt beim Motorsport-Kultereignis Festival of Speed in eigenen Rennautos, die mit synthetischem Kraftstoff fahren.

Sebastian Vettel wird im Sommer wieder in Rennautos sitzen – und zwar in echten Kult-Rennern aus seiner persönlichen Sammlung, wie dem Williams von Nigel Mansell aus der Saison 1992 und dem McLaren der Formel-1-Ikone Ayrton Senna aus der Saison 1993. Vettel nimmt vom 13. bis 16. Juli am Goodwood Festival of Speed teil.

Gefahren werden diese legendären Rennwagen von Vettel mit synthetischem Kraftstoff. «Ich bin ein leidenschaftlicher Rennfahrer und es ist wichtig für mich, dass wir es auch weiterhin genießen, heutzutage und in der Zukunft diese ikonischen Autos zu fahren, aber auf verantwortliche Weise», betonte Vettel in einer Mitteilung.

Es ist Vettels zweiter Besuch bei dem Festival, 2012 war der viermalige Formel-1-Weltmeister zum ersten Mal dort.

«Es ist klasse, nach so vielen Jahren wieder zurückzukommen nach Goodwood», sagte Vettel. Er hatte nach der vergangenen Saison seine Karriere in der Formel 1 beendet.

Zuvor hatte sich Vettel neben dem Kampf um Menschenrechte und Gleichberechtigung auch immer stärker für die Umwelt und Nachhaltigkeit engagiert.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams