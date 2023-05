De Vries unter Druck: «Das Letzte, das er braucht»

Für Nyck de Vries ist es eine schwierige Rookie-Saison, der Niederländer ist weiterhin ohne Punkt und leistete sich in Baku zudem zwei Crashes. Jan Lammers zählt seinen Landsmann an.

Null Punkte hat Nyck de Vries bislang geholt. Rookie-Kollege Logan Sargeant geht es genauso, der Williams-Pilot ging bislang ebenfalls leer aus. Doch zuletzt in Baku war der AlphaTauri gut unterwegs, Teamkollege Yuki Tsunoda fuhr als Zehnter einen Punkt ein.

De Vries hingegen crashte in Qualifying und Rennen. Und ging einmal mehr leer aus. Der 28-Jährige hat ganz offensichtlich Anlaufschwierigkeiten.

«Wenn Alonso oder Hamilton das tun, wird ihnen sofort verziehen», sagte der frühere Grand-Prix-Fahrer und Le-Mans-Sieger Jan Lammers bei NOS. «Sie haben auch den Ruf, so etwas nicht zu tun, aber für Nyck ist es das Letzte, das er braucht.»

Lammers weiß, dass de Vries schnell liefern muss. «Es ist eine gnadenlose Welt», betonte Lammers, «und die Wahrheit ist, dass das Auto gut genug für einen Punkt war. Wenn es also gut genug für einen Punkt ist und man nicht punktet, wann wird man dann punkten? Er hatte die Chance, eine gute Leistung zu zeigen, und er hat es nicht getan.»

De Vries profitierte 2022 von einem «Glücksfall», als Williams in Monza in letzter Minute einen Ersatzfahrer brauchte, so Lammers. De Vries ersetzte Alex Albon und holte zwei Punkte.

«In Monza hatte er das schnellste Auto auf der Geraden, was sein Glück war, um auf sich aufmerksam zu machen», sagte Lammers. «Deshalb hat er auch diesen Platz bekommen. Doch ich denke, der Druck kommt jetzt von Franz Tost und Helmut Marko», fügte er hinzu.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams