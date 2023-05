Hamilton nach Tritt in den Hintern: Weiter hungrig

Lewis Hamilton erlebte in Baku in Sprint und GP ein schwieriges Rennwochenende. Trotzdem zieht er auch ein positives Fazit, denn das Event habe eine Sache deutlich gezeigt.

Schaut man sich den sechsten Platz von Lewis Hamilton beim Baku-GP an, wirkt das Ergebnis unspektakulär. Doch angesichts des Rennverlaufs könnte man auch sagen, dass der Brite gezeigt hat, dass er noch hoch motiviert ist. Und dass er immer noch abliefern kann.

Den Sprint, in dem er am Samstag nur Siebter geworden war, bezeichnete er als einen «Tritt in den Hintern. Aber dann habe ich mir gesagt: 'Nun ja, es ist, wie es ist'. Ich denke, [der Sonntag] hat gezeigt, dass der Hunger da ist. Und sobald ich das Vertrauen in das Auto habe, wird die Pace kommen.»

Im GP lag er auf dem fünften Platz, als er kurz vor dem Safety-Car-Einsatz in die Box kam, viel Zeit verlor im Vergleich zur Konkurrenz und sich auf Rang elf wiederfand. Er hakte den Rückschlag schnell ab.

«Ich konnte mich nicht in der Frustration verlieren und denken: 'Ich habe all diese Positionen verloren'», erklärte er.

«Ich musste einfach den Kopf unten halten und mich auf den Angriff konzentrieren, und das habe ich getan. Ich habe meinen Kopf unten gehalten und bin sofort wieder ins Rennen eingestiegen. Und ja, ich habe diese Kämpfe wirklich genossen.»

Er kämpfte sich auf Platz sechs zurück, ein Erfolg, der auf den ersten Blick untergeht, für ihn und das Team aber immens wichtig ist. «Ich bin wirklich stolz auf mein Team, dass es den Kopf unten behalten hat. Wir hatten nicht das Tempo des letzten Rennens, was natürlich nicht so toll ist. Aber an Motivation mangelt es in diesem Team nicht», so Hamilton.

Hamilton weiter: «Wir sind alle sehr hungrig, wir arbeiten daran, diese Verbesserungen zu bekommen. Ich denke, das ist der Anfang von etwas, das hoffentlich in den nächsten Rennen besser wird.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams