Wegen Mick: Marko stichelt gegen Ralf Schumacher

Als Sky-Experte interviewt Ralf Schumacher Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko regelmäßig. Der Österreicher konnte sich in Monaco einen Seitenhieb nicht verkneifen.

Ralf Schumacher ist dafür bekannt, dass er sich wie ein Löwe vor seinen Neffen Mick Schumacher schmeißt, wenn der ungerecht behandelt wird.

Im vergangenen Jahr war das regelmäßig der Fall, wenn Haas-Teamchef Günther Steiner aus Sicht von Ralf Schumacher mit seiner Kritik mal wieder über das Ziel hinausgeschossen ist.

In dieser Saison ist Mick Ersatzfahrer bei Mercedes und steht daher sportlich nicht so im Fokus. Dafür eher als möglicher Ersatzkandidat bei anderen Teams. Bei AlphaTauri und Williams zum Beispiel, als dort zuletzt Nyck de Vries und Logan Sargeant in die Kritik gerieten.

Zuletzt in Monaco fragte Ralf Schumacher Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko, ob sich Red Bull im WM-Kampf nicht auf einen Fahrer festlegen muss. Schumacher stellte die Frage nach dem Crash von Sergio Pérez im Qualifying.

Marko antwortete mit einem Augenzwinkern: «Bringst du jetzt wieder deinen Neffen ins Spiel, oder was?» Man muss dazu sagen: Ralf Schumacher mag oft für seinen Neffen trommeln, die Frage zielte allerdings nicht auf Mick ab.

Deshalb bekam er von Marko auch noch seine Antwort: «Wir haben unsere Pläne und beobachten sehr genau, was sich tut. Wir haben es in etwa schon skizziert, aber das werden wir hier natürlich nicht sagen.» Das Ergebnis in Monaco – Sieg Verstappen und Nuller Pérez – dürfte vor allem Verstappen in die Karten spielen.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1