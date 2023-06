Schnellster Boxenstopp: Sergio Pérez an der Spitze!

Auch beim Spanien-GP auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya legten die GP-Stars einige Stopps an der Box ein, um sich neue Reifen geben zu lassen. Am schnellsten wurde Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez abgefertigt.

Wie bei jedem Rennen mussten die Boxencrews auch in Spanien ihr Können beim Reifenwechsel unter Beweis stellen. Sämtliche 20 Piloten steuerten zwei Mal die Box an, die beiden Haas-Fahrer Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg sowie McLaren-Pilot Lando Norris schauten im 66-Runden-Rennen sogar drei Mal bei ihren Teams vorbei.

Am schnellsten arbeitete das Weltmeister-Team Red Bull Racing. Die Spitze der Top-10 der schnellsten Reifenwechsel auf dem Barcelona-Rundkurs belegt Sergio Pérez. Der Mexikaner musste sich bei seinem Stopp in der 27. Rennrunde nur 2,07 sec gedulden, bevor er wieder weiterfahren durfte. Sein Teamkollege Max Verstappen reiht sich in dieser Wertung hinter ihm ein. Der Titelverteidiger wurde in 2,28 sec abgefertigt.

Die Top-3 komplettiert die Alpine-Bodencrew dank eines schnellen Stopps von Esteban Ocon. Der Franzose bekam in 2,34 sec neue Gummis ans Auto. Das McLaren-Duo, das im Rennen leer ausging, durfte sich über den viertschnellsten Stopp von Lando Norris (2,40 sec) und den siebtschnellsten Reifenwechsel von Rookie Oscar Piastri (2,55 sec) freuen.

Die Ferrari-Mannschaft schaffte es mit einem Stopp von Charles Leclerc, der in 2,46 sec erfolgte, auf den fünften Platz. Auch das Mercedes-Team ist in der Top-10 der schnellsten Stopps in Spanien vertreten: Mit seinem Stopp, der 2,61 sec dauerte, belegt George Russel den neunten Platz hinter Magnussen (2,60 sec) und vor Lance Stroll (2,68 sec). Yuki Tsunoda wurde deutlich schneller abgefertigt, mit einer Standzeit von 2,51 sec belegt der Japaner aus dem AlphaTauri Team Position 6.

In der Team-Wertung der Boxenstopp-Challenge zieht Red Bull Racing mit der vierten Bestzeit in Führung. Der Rennstall aus Milton Keynes hatte auch in Bahrain, Saudi-Arabien und Miami die Nase vorn. In den restlichen drei Rennen war die Ferrari-Boxencrew die schnellste. Die Roten hatten in Melbourne, Baku und Monte Carlo den schnellsten Stopp absolviert.

Top-10 schnellste Boxenstopps im Spanien-GP

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2,07 sec

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2,28

03. Esteban Ocon (F), Alpine, 2,34

04. Lando Norris (GB), McLaren, 2,40

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2,46

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 2,51

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 2,55

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 2,60

09. George Russell (GB), Mercedes, 2,61

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 2,68