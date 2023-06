Charles Leclerc: «Darauf konzentrieren wir uns jetzt»

Ferrari-Star Charles Leclerc schied im Spanien-Qualifying im Q1 aus. Doch das ist nicht die einzige Sorge, die den Monegassen und sein Team beschäftigt, wie er vor dem Rennwochenende in Kanada betont.

Für Charles Leclerc verlief das Wochenende auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya enttäuschend. Im Qualifying bekundete er in den Linkskurven ein Problem, das zum frühen Q1-Aus führte. Aber auch im Rennen war der Ferrari-Pilot nicht glücklich mit seinem Dienstwagen. Am Ende belegte er den elften Platz – und ging damit zum dritten Mal in diesem Jahr leer aus.

«Das Team ist nicht zufrieden mit der Performance, die wir derzeit auf der Strecke zeigen. Denn sie ist sehr weit von unseren Erwartungen, die wir beim Saisonstart hegten, entfernt. Wir sind da sehr offen zu uns selbst und wir wissen, dass wir die Gründe für die Probleme im Qualifying in Barcelona verstehen müssen. Denn das Auto fühlte sich wirklich schlecht an», betont der 25-Jährige aus Monte Carlo.

Aber nicht nur das Abschlusstraining in Spanien bereitet ihm und dem Team Kopfzerbrechen. Leclerc stellt klar: «Wir müssen weiter Gas geben und so schnell wie möglich Upgrades ans Auto bringen, denn unser Ziel ist es, den Rückstand auf die Jungs vor uns aufzuholen, speziell, was das Tempo angeht. Denn nachdem ich am Samstag im Qualifying Probleme hatte, verlief auch der Sonntag nicht nach Wunsch.»

Als Beweis führt er das Renntempo seines Teamkollegen Carlos Sainz an: «Er hatte ein grossartiges Wochenende und schnitt am Samstag sehr gut ab. Doch am Sonntag hatte er auch Mühe mit dem Renntempo. Darauf konzentrieren wir uns jetzt.» Und er fügt an: «Was mich zuversichtlich stimmt, ist die Tatsache, dass wir eine klare Richtung haben, in die wir gehen wollen, das lässt mich ans Projekt glauben.»

WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1