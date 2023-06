Mika Häkkinen: Warnung an Fernando Alonso

Fernando Alonso gehört auch noch mit 41 Jahren zu den Schnellsten der Welt. Sein letzter Sieg liegt aber schon eine ganze Weile zurück. Er muss wieder siegen, sonst wird er langsamer, ist sich Mika Häkkinen sicher.

Fernando Alonso hat das jüngste Formel-1-Rennen zwar «nur» auf dem siebten Platz beendet, der 41-jährige Routinier hat aber fünf der sieben bisherigen Saisonläufe mit einem Podestplatz gekrönt. In Bahrain, Saudi-Arabien, Australien und Miami wurde er jeweils Dritter, beim prestigeträchtigen WM-Lauf in Monte Carlo kam er sogar als Zweiter über die Ziellinie.

Dass der zweifache Weltmeister zu den Schnellsten der Welt gehört, hat er auch ausserhalb der Formel 1 bereits bewiesen. In der Langstrecken-WM und besonders beim 24h-Klassiker in Le Mans feierte der Asturier in den Jahren 2018 und 2019 sogar Siege und einen WM-Titelgewinn. In der Königsklasse ist sein letzter Sieg aber schon lange her.

2013 triumphierte Alonso zuletzt in einem GP, beim Heimspiel in Spanien, damals noch in Ferrari-Rot. Und geht es nach GP-Veteran Mika Häkkinen, muss der Asturier bald wieder siegen, um seinen Speed nicht zu verlieren. In einem Video für den britischen Wettanbieter «Unibet» betont der Finne: «Ja, Fernando ist ein schlauer, alter Fuchs. Ich beendete meine GP-Karriere 2001 und das ist schon lange her. Als ich zurücktrat, war ich etwa 33 Jahre alt und ich dachte, ich hatte eine harte Karriere hinter mir. Ungefähr zu der Zeit, als ich mich zurückzog, startete Fernando seine Formel-1-Karriere – man kann sich selbst ausrechnen, wie lange er schon dabei ist.»

«Er macht einen unglaublich guten Job und er hat die Geduld, immer wieder anzutreten, obwohl er nicht gewinnt. Und man fährt in der Formel 1, um zu gewinnen. Aber als Fahrer musst du zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Er leistet grossartige Arbeit, aber ich bin mir sicher – wenn er dieses Jahr nicht gewinnt, wird sein Tempo langsamer», mahnt der zweifache Weltmeister.

WM-Stand (nach 7 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 170 Punkte

02. Pérez 117

03. Alonso 99

04. Hamilton 87

05. Russell 65

06. Sainz 58

07. Leclerc 42

08. Stroll 35

09. Ocon 25

10. Gasly 145

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 4

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 287 Punkte

02. Mercedes 152

03. Aston Martin 134

04. Ferrari 100

05. Alpine 40

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 68

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1