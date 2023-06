Carlos Sainz (Ferrari): «Guter Motivationsschub»

Carlos Sainz: «Ich denke, die Piste in Kanada passt besser zu unserem Auto als die Strecke hier in Spielberg»

Ferrari-Star Carlos Sainz erlebte in Kanada ein gutes Rennen, in dem er nach vorne kam. Der aktuelle WM-Fünfte weiss: «Das war für das ganze Team toll und ein guter Motivationsschub für alle.»

Carlos Sainz durfte sich in Montreal über ein gutes Rennen freuen. Der Spanier aus dem Ferrari-Team fuhr von Startplatz 11 los und kam als Fünfter ins Ziel. Sein Teamkollege Charles Leclerc durfte das Rennen von Position 10 in Angriff nehmen und am Ende den vierten Platz bejubeln. «Das war für das ganze Team toll und ein guter Motivationsschub. Es war auch wichtig, dass wir im Rennen nach vorne kommen konnten», erklärt der 28-Jährige aus Madrid rückblickend.

Gleichzeitig mahnt Sainz: «Dass wir ein gutes Renntempo hatten, lag sicher auch an der Strecke. In Kanada hatten wir einen geringen Reifenabbau, und das hilft dann auch beim Renntempo. Wir müssen uns darauf konzentrieren, öfter ein GP-Auto wie in Kanada zu haben als eines, das wie in Barcelona ist, denn dort hatten wir Mühe.»

Und der 170-fache GP-Teilnehmer betont: «Wir haben in Kanada auch keine Highspeed-Kurven, und das hilft uns, zusammen mit dem geringen Abbau, ein besseres Tempo im Rennen zu haben. Wir versuchen natürlich immer, unsere Schwächen auszumerzen.»

«Auch hier werden wir mit den neuen Teilen versuchen, die Performance zu verbessern. Aber ich denke, die Piste in Kanada passt besser zu unserem Auto als die Strecke hier in Spielberg. Andererseits waren wir im vergangenen Jahr hier ganz gut, wir müssen also abwarten und schauen, wie es läuft», macht sich Sainz Mut.

WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2