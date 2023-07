Lewis Hamilton (Mercedes/3.): «Das ist gut zu wissen»

​Dritter Rang für Mercedes-Star in Silverstone: Der siebenfache Weltmeister begeistert die Fans mit einer angriffslustigen Fahrt und steht zum 195. Mal auf dem Siegerpodest. «Die Fans haben mich getragen.»

Klasse Leistung von Lewis Hamilton beim britischen Grand Prix auf der Silverstone-Rennstrecke: Der 38-jährige Engländer erobert einen feinen dritten Platz, seine 195. Podestplatzierung in der Königsklasse, dies vom siebten Startplatz aus.

Der 103-fache GP-Sieger erzählt nach dem Rennen: «Ich habe hier den kleineren Teil der Arbeit erledigt, denn die Fans haben mich förmlich ins Ziel getragen, ich bin so dankbar über die gewaltige Unterstützung, die ich jedes Jahr hier erhalte. Ich werde nie müde, diese Energie zu spüren, und die Fans sollen wissen, wie sehr ich das zu schätzen weiss.»

«Grosses Kompliment an Lando und an McLaren. Ich habe damals meine Formel-1-Karriere bei McLaren begonnen, und natürlich wird das Team immer einen Platz in meinem Herzen behalten. Ich freue mich sehr, dass es dort wieder besser läuft.»

«Ich konnte aus nächster Nähe sehen, wie verflixt gut der McLaren in den schnellen Kurven liegt. Und ich dachte mir: Wow! Ich konnte zunächst nicht mithalten.»



«Lando und ich hatten dann einen netten kleinen Kampf nach dem Re-Start. Mein Start war nicht so gut gewesen, aber der erste Teil auf mittelharten Reifen war flott, und auf den weichen Reifen zum Schluss des Grand Prix konnte ich ebenfalls viel Tempo machen.»



«Es ist gut zu wissen, dass wir von der Spitze nicht so weit weg sind. Ich bin sicher, früher oder später werden wir die Lücke schliessen können.»



«Wir hatten guten Speed in den langsamen Passagen, das war auch einer der Gründe, wieso ich an Alonso vorbeigehen konnte. Aber in den schnellen Passagen war es wirklich ein hartes Stück Arbeit, an Norris nicht nur dranzubleiben, sondern ihn auch zu packen.»



«Von Startplatz 7 Dritter zu werden, vor diesem Publikum, das macht mich sehr glücklich. Es ist eine Ehre, vor diesen Fans fahren zu dürfen.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt







WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2