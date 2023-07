Carlos Sainz: «Haben unser Potenzial nicht genutzt»

Ferrari-Star Carlos Sainz spricht nach dem Rennen in Ungarn Klartext und erklärt, warum sich die Scuderia aus Maranello zuletzt schwer tat, das Beste aus den eigenen Möglichkeiten zu machen.

Das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz blieb in den jüngsten beiden Rennen in Grossbritannien und Ungarn unter den Erwartungen. Auf dem Silverstone Circuit holten der Monegasse und der Spanier nur drei Punkte, weil sie auf den Plätzen 9 und 10 landeten. Beim vergangenen Kräftemessen in Ungarn gab es immerhin noch zehn frische WM-Zähler für die Plätze 7 und 8.

Sainz, der in beiden Rennen. der langsamere der beiden Ferrari-Piloten war, betont denn auch: «Wir hatten nun zwei harte Wochenenden für das Team, das werden wir nicht bestreiten. Und dies, nachdem wir in Kanada und Österreich sehr starke Rennwochenenden erlebt haben, in denen wir uns spürbar verbessern konnten.»

Ein Grund dafür, dass sich der Aufwärtstrend nicht fortgesetzt hat, sind auch die Fortschritte der Ferrari-Kontrahenten.«Wir haben uns dort in die richtige Richtung entwickelt, aber einige unserer Gegner haben sich in jüngster Zeit stark verbessern können, und das hat das Feld noch näher zusammenrücken lassen», weiss Sainz. «Und deshalb muss man das Rennwochenende wirklich gut hinbekommen, wenn man ein Top-3- oder Top-5-Ergebnis erzielen will. Darauf müssen wir uns konzentrieren, um wieder in die Spitzengruppe zu kommen.»

Gleichzeitig relativiert der 28-Jährige: «Es wird immer Strecken geben wie den Circuit Gilles Villeneuve in Kanada oder den Red Bull Ring in Österreich, die etwas besser zu unserem Auto passen. Und dann gibt es auch die Pisten wie den Silverstone Circuit und den Hungaroring, die nicht das beste Pflaster für uns sind.» Und er fügt selbstkritisch an: «Wir müssen uns darauf konzentrieren, immer das Potenzial auszuschöpfen, egal, wie gross es ist. Und ich habe das Gefühl, dass uns das in den letzten paar Rennwochenenden nicht gelungen ist.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden

WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2