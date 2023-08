Aston Martin ohne Fernando Alonso: Vandoorne zurück

​Beim Pirelli-Test auf dem Circuit de Spa-Francorchamps trat Aston Martin ohne Superstar Fernando Alonso an. Im Auto sassen GP-Pilot Lance Stroll und, erstmals seit Ende 2021, der Belgier Stoffel Vandoorne.

Aston Martin gönnt seinem Superstar Ferien: Fernando Alonso fehlte beim Pirelli-Test auf der Rennstrecke von Spa-Francorchamps, die Mailänder probierten zwei Tage lang neue Reifen aus. Für Aston Martin fuhren der Kanadier Lance Stroll und Reservist Stoffel Vandoorne (31), der GP2-Champion von 2015 (heute Formel 2). Für den Belgier war es der erste Formel-1-Einsatz seit einem Einsatz für Mercedes-Benz beim Nachsaisontest 2021 in Abu Dhabi.

Gut für Pirelli: Das schlechte Wetter in den Ardennen kam wie gerufen für Regenreifentests. GP-Fahrer Lance Stroll legte am Dienstag 70 Runden zurück (eine Grand Prix-Distanz beträgt 44 Runden), Oscar Piastri kam im McLaren auf 47 Runden. Am Mittwoch fuhr Vandoorne 53 Runden, Lando Norris im McLaren drehte 40 Runden.

Vandoorne: «Es war schon eine ganze Weile her, dass ich einen GP-Rennwagen bewegen durfte. Und es war zusätzlich schön, wieder einmal auf dem herrlichen Kurs von Spa-Francorchamps fahren zu dürfen. Das Auto fühlte sich gut an, und ich habe meinen Tag geniessen können.»

Der nächste Pirelli-Test findet in der Woche nach dem Grossen Preis von Italien in Monza statt (GP am 3. September, Pirelli-Test am 5./6. September).





