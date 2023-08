Charles Leclerc: Ferrari-Problem noch nicht gelöst

​Im ersten Teil der GP-Saison 2023 hatte Ferrari grosse Probleme in Sachen Reifenverschleiss. Beim Belgien-GP vor der Sommerpause lief es besser. Aber Charles Leclerc bleibt skeptisch.

Es war fast in jedem Rennen das gleiche Bild, vor allem auf Strecken, wo das Reifen-Management eine übergeordnete Rolle spielt: Ein ums andere Mal fielen die Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz zurück, weil am roten Rennwagen die Pirelli-Walzen schneller abbauten als an den Formel-1-Fahrzeugen von Red Bull Racing, Aston Martin und Mercedes.

Ferrari blieb in England und Ungarn unter den Erwartungen: Nur die Ränge 9 und 10 in Silverstone, die Plätze 7 und 8 auf dem Hungaroring waren jetzt auch keine Offenbarung. In Belgien aber konnte der fünffache GP-Sieger Charles Leclerc einen feinen dritten Platz einfahren, hinter dem Red Bull Racing-Duo Max Verstappen und Sergio Pérez. Und dies an einem Tag, an welchem einige Piloten Mühe hatten, ihre Reifen im besten Arbeitsfenster zu halten.

Bedeutet dies, dass Ferrari die Reifenprobleme endlich gelöst hat? Leclerc ist skeptisch: «Ich glaube, es ist noch zu früh, um hier eine schlüssige Antwort zu geben. Aber es stimmt, dass wir in Sachen Reifen-Management besser geworden sind. Wir hatten dieses Mal keinen übermässigen Verschleiss. Und auch mit Lewis Hamilton im Nacken konnte ich mit meinen Walzen sorgfältig genug umgehen.»

«Aber wir müssen auf der Hut bleiben. Wir haben es in dieser Saison einige Male erlebt, wie wir unter gewissen Bedingungen ratz-fatz aus dem besten Betriebsbereich der Reifen hinausfallen.»

Ein paar Wochen zuvor hatte der Monegasse zu diesem Thema vertieft: «Auf Strecken, wo einem Wind der eine oder andere Streich spielen kann, haben wir unsere liebe Mühe, in Miami, Baku oder Silverstone. Wenn du ein instabiles Auto hast, dann macht der Wind alles noch schlimmer. Das hat auch direkten Einfluss auf den Reifenverschleiss. So wie auch das Fahren im Windschatten eines Gegners. In solchen Situationen haben wir uns im ersten Saisondrittel sehr schwergetan, ab Österreich spürte ich eine Verbesserung.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3