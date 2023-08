Lando Norris: «Waren einfach nicht schnell genug»

Lando Norris erlebte auf dem Circuit de Spa-Francorchamps einen frustrierenden Start ins Rennen. Der Brite aus dem McLaren-Team erklärte hinterher, woran das lag und warum er mit dem siebten Platz zufrieden ist.

Für Lando Norris begann der Grand Prix auf dem anspruchsvollen Circuit de Spa-Francorchamps frustrierend, endete aber mit einem guten Ergebnis, wie er hinterher erklärte. Der McLaren-Star, der Tags zuvor im Sprint von Startplatz 5 losfuhr und als Sechster die Zielflagge sah, fuhr im Rennen von Position 7 los und kam auch auf Platz 7 liegend an.

«Das ist ein gutes Ergebnis», hielt er hinterer fest. «Ich denke, damit können wir zufrieden sein, nachdem der Start ins Rennen frustrierend für uns war. Wir waren einfach nicht schnell genug und hatten zu viel Mühe, uns auf den Geraden gegen Angriffe zu wehren oder einen Gegner zu überholen», führte der Bite aus.

«In den ersten Runden fiel ich also immer weiter zurück. Wir haben viele Dinge ausprobiert, etwa mit der Strategie, und das Einzige, was am Ende half, war der Wechsel auf die weichen Reifen. Danach wendete sich das Blatt», beschrieb Norris, der aktuell den achten WM-Rang belegt.

«Am Ende kam der siebte Rang dabei heraus, das war meiner Ansicht nach auch das bestmögliche Ergebnis, das ich in diesem Rennen erzielen konnte. Es war hart für das ganze Team, aber immerhin haben wir ein paar wichtige WM-Punkte erobern können. Damit gehen wir jetzt in die Sommerpause», erklärte der 23-Jährige.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3