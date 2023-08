Mehr Formel-1-Teams: Wann fällt die Entscheidung?

Im Formel-1-Fahrerlager ist die Frage nach einer Erweiterung des Feldes seit geraumer Zeit ein Dauerthema. Die FIA prüft einige Interessenten für den Einstieg ab 2025 oder 2026. Eine Entscheidung soll bald fallen.

Das Thema beschäftigt die Formel-1-Verantwortlichen bereits seit einiger Zeit: Soll die Formel 1 das Feld von aktuell 10 Teams auf 11 bis 12 Rennställe erweitern? An Interesse mangelt es nicht, doch bei den aktuellen WM-Teilnehmern kommt die Idee meist nicht gut an. Kein Wunder, schliesslich wird das Preisgeld dann an noch mehr Parteien verteilt.

Deshalb fordern einige Teamverantwortliche, dass ein neuer WM-Teilnehmer einen klaren Vorteil für den Sport bringen muss. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärte bereits im Mai: «Die Probleme sind die gleichen geblieben, etwa auf der finanziellen Seite. Was ist der Anreiz für ein Team, das aktuell dabei ist, einen elften Rennstall zu akzeptieren?»

«Und letztlich stellt sich auch die Frage, wer trägt die Kosten? Wenn es das Einkommen der aktuellen zehn Teams verringert, warum sollten die Teams dafür sein? Ist Liberty bereit, die Kosten zu tragen, und ist die FIA gewillt, die Gebühren zu verringern?», fragte der Chef von Champion und WM-Leader Max Verstappen, und sprach damit die Bedenken aus, die viele seiner Berufskollegen teilen.

Auch Formel-1-CEO Stefano Domenicali forderte bereits im Vorjahr: «ich denke, an erster Stelle steht die Frage, ob dies der WM einen Mehrwert bringt. Wenn dies der Fall ist dann werden wir das natürlich diskutieren. Aber auch die bisherigen WM-Teilnehmer müssen den Wert erkennen.»

Der Italiener kündigte nun in einem Investoren-Meeting von Formel-1-Rechteinhaber Liberty Media an, dass sich bald eine Entscheidung abzeichnet: «Die FIA hat ein offizielles Verfahren eingeleitet, und wir warten auf die endgültigen Ergebnisse desselben. Aber wir werden gemeinsam eine Einigung finden, denn der Wert der Teams und der Formel 1 ist heutzutage sehr, sehr hoch. Diese Entscheidung wird bald gefällt werden, ich würde sagen, das wird noch im September passieren.»

