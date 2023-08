Fernando Alonso: Verstappen verehrt, Ocon vergessen

​Aston Martin-Pilot Fernando Alonso lässt aufhorchen. Der spanische Superstar lobt die Racer-Mentalität von Max Verstappen, und er hat angeblich vergessen, dass Ex-Stallgefährte Esteban Ocon ein GP-Sieger ist.

Max Verstappen und Fernando Alonso schätzen einander. Im Frühling hat der Niederländer gesagt: «Wenn wir mal nicht gewinnen können, dann wäre es mir am liebsten, wenn der Sieger Alonso heissen würde.»

Alonso wiederum hat Max wiederholt gelobt, weil er in Verstappen den gleichen kompromisslosen Racer erkennt, der er selber ist, und nun legt er bei meinem Kollegen Andrew Benson von der BBC nach: «Ich mag Max. Er kommt in Red Bull-Uniform zur Strecke, fährt am Samstag und Sonntag Rennen, dann reist er nach Hause, wo er entweder im Simulator sitzt oder mit dem GT-Auto herumflitzt mit seinem Vater. Er ist ein Mann, der den Motorsport durch und durch geniesst und einfach ein normales Leben lebt.»

«Er kommt aus den Niederlanden, ein Land ohne viel Formel-1-Hintergrund. Er ist im positiven Sinne normal geblieben, brennt für den Sport und ist sauschnell. Sein Verhalten an der Strecke ist bodenständig, mir gefällt das.»

Schon wird in sozialen Netzwerken gemutmasst, da sei doch ein Seitenhieb für Lewis Hamilton, dem es bei der Anreise in Sachen Bekleidung nicht extravagant genug sein kann. Aber Alonso spricht in diesem Zusammenhang nicht vom Engländer.

Dafür bekommt ein Anderer sein Fett weg, auch ohne dass er ihn ausdrücklich nennen muss, sein früherer Stallgefährte Esteban Ocon. Bei Alpine kamen die beiden eine Weile lang sehr gut aus, und es war letztlich Alonso, der Ocon in Ungarn 2021 einen sensationellen Sieg ermöglichte – als Fernando rundenlang den aufrückenden Lewis Hamilton zur Verzweiflung brachte. Am Ende kam der Mercedes-Fahrer hinter Ocon und Sebastian Vettel nur als Dritter ins Ziel.



Später aber gerieten sich Alonso und Ocon in die Haare, was der 32-fache GP-Sieger überhaupt nicht lustig fand. Die beiden kollidierten kurz nach dem Start zum Sprint von Interlagos 2022, im Grand Prix dann maulte Ocon am Funk, weil er den aufschliessenden Alonso vorbeilassen sollte.



Bei einer augenzwinkernden Umfrage der Formel 1 sollten die GP-Asse zu jedem Buchstaben einen GP-Sieger nennen. Als Alonso beim O ankam, spielte er Oscar-würdig den Ahnungslosen, danach erhielt er sogar den Hinweis, es handle sich um einen Franzosen.



Natürlich wusste Alonso längst die Antwort, aber er grinste: «Ich passe.»



Allerdings dürfen wir das nicht allzu ernst nehmen: Als beim Monaco-GP 2023 Ocon mit Alpine hinter Verstappen und Alonso Dritter wurde, fielen sich Fernando und Esteban spontan und herzlich in die Arme.





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3