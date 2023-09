Carlos Sainz (Ferrari/1.): «Keine Angst vor Strafe»

​Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat sich im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Italien in Monza die beste Ausgangslage gesichert – vierte Pole-Position in der Königsklasse. Zwischendurch musste der Spanier zittern.

Das ist bärenstark: Der 29-jährige Spanier Carlos Sainz braust im königlichen Park von Monza mit einer grandiosen Runde zu seiner vierten Pole-Position in der Formel 1. Es ist seine erste in Italien und seine erste seit Texas 2022, dazu für seinen Rennstall Ferrari die 245. in der Königsklasse.

Der Madrilene sagt nach seiner fabelhaften Leistung: «Es ist schwierig, in Worte zu fassen, was mir derzeit durch den Kopf geht. Ich will einfach diesen Moment geniessen. Das ganze Wochenende werden wir von den Fans förmlich getragen. Die Unterstützung der Tifosi ist unfassbar, dazu hatte ich am Freitag Geburtstag, das gab mir zusätzlich positive Energie.»

«Das war eine meiner besten Runden. War es meine beste Quali-Runde überhaupt? Schwer zu sagen. Was ich aber mit Gewissheit sagen kann – es ist jene Pole-Position, die mir am meisten Freude macht.»

Sainz war auf Pole in Silverstone 2022, in Spa-Francorchamps 2022 und wie gesagt in Texas. Nun in Monza.

«Das Auto fühlt sich hier ganz anders an als eine Woche vorher in Zandvoort. Damit setzt sich ein Trend dieser Saison fort – wir haben Wochenenden, an welchen der Wagen sehr gut ist, dann tun wir uns wieder schwer. Oft ist es nicht leicht zu verstehen, was da genau passiert.»



«Wenn es gut läuft wie hier, dann müssen wir versuchen, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen. Die Balance des Autos war heute sehr gut. Ich konnte für die Mutpassagen Ascari und Parabolica viel Selbstvertrauen tanken. Wenn dir ein Auto solches Vertrauen einflösst wie mein Ferrari heute, dann kannst du auch mehr riskieren.»



Noch während des Trainings tauchte die Meldung auf, wonach die FIA gegen Sainz und Charles Leclerc ermittelt – wegen des Nichteinhaltens der Maximalzeit während einer Aufwärmrunde. Oder gesagt: wegen Bummelns.



Aber Carlos sagt: «Ich hatte keine Angst wegen einer Strafe, weil ich wusste, dass ich nichts falsch gemacht habe. Ich wollte mich in Ruhe auf eine schnelle Runde vorbereiten, ich achtete aber auch darauf, niemanden aufzuhalten. Diese Richtzeit von einer Minute und 41 Sekunden einzuhalten, war nicht einfach.»



Kurz nachdem feststand, dass Sainz seine vierte Formel-1-Pole sichergestellt hatte, kam Entwarnung von der FIA: keine weitere Ermittlung.



Klar träumen die Tifosi bei den Starträngen 1 (Sainz) und 3 (Leclerc) nun vom ersten Ferrari-Sieg in Monza seit Leclerc 2019. Carlos sagt: «Wir haben die Motivation und die Energie, aus dieser Ausgangslage einen Sieg zu machen. Aber ich will nicht lügen – es wird nicht einfach sein, Verstappen hinter uns zu halten. Red Bull Racing hat in diesem Jahr bewiesen, dass sie im Rennen ganz stark sind, und das wird auch hier so sein.»



«Ich bin Realist, aber ich werde meine Position wie ein Löwe verteidigen. Ich werde Max das Leben so schwer machen wie ich kann. Zunächst mal brauche ich einen guten Start, dann sehen wir weiter.»





Qualifying, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,294 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,307

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,361

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,671

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,688

06. Alex Albon (T), Williams, 1:20,760

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,785

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,820

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,979

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,417

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,594

12. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:21,758

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:21,776

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,940

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:21,944

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:22,390

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,545

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,548

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,592

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,860