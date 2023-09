Charles Leclerc (Ferrari): «So sollte es immer sein»

Die Ferrari-Stars Carlos Sainz und Charles Leclerc lieferten sich in Monza ein heisses Duell um den letzten Platz auf dem Podesttreppchen, bei dem sie ans Limit gingen. Beide beteuerten hinterher, dass sie Spass hatten.

Als Ferrari-Pilot in Monza auf dem Treppchen zu stehen ist etwas ganz Besonderes und entsprechend viel Leidenschaft legten die beiden Teamkollegen Carlos Sainz und Charles Leclerc an den Tag, als sie in den letzten Runden des Italien-GP um den dritten Platz kämpften. Das Duell bot einige Schrecksekunden, und dass es am Ende nicht krachte, schien reines Glück zu sein.

Teamchef Fred Vasseur hielt die beiden Streithähne denn auch an, keine Risiken einzugehen. Doch diese Botschaft kam nicht wirklich an. Leclerc, der am Ende das Nachsehen hatte, erklärte gleich nach dem Rennen im Fahrerlager von Monza: «So sollte es meiner Meinung nach immer sein, das erinnerte mich an die guten, alten Kart-Tage, als wir alle am Limit fuhren.»

«Mit Max Verstappen hatte ich diese Art von Kämpfen schon in der Vergangenheit, und auch mit Checo Pérez, und diesmal war es mit Carlos echt auch am Limit. Mir hat es aber sehr viel Spass gemacht und es gab viele Augenblicke, in denen es sehr knifflig wurde. Aber ich beschwere mich nicht darüber, denn das ist es, was das Rennfahren für mich ausmacht», betonte der WM-Sechste.

«Es war aber grenzwertig, sowohl auf der Verteidigungsseite von Carlos als auch meinerseits beim Angreifen. Aber es bedeutet uns beiden so viel, hier in Monza auf dem Podest zu stehen, deshalb haben wir auch alles gegeben», ergänzte Leclerc.

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3