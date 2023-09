Sergio Pérez: «Das Rennen könnte lustig werden»

Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez siegte im vergangenen Jahr in Singapur. Der Mexikaner, der an diesem Wochenende seinen 250. GP-Einsatz bestreiten wird, spricht über seine Chancen, den Erfolg zu wiederholen.

Für Sergio Pérez verlief das letztjährige Formel-1-Rennen in Singapur ganz nach Wunsch. Der Red Bull Racing-Pilot fuhr von Startplatz 2 aus der ersten Reihe los und sicherte sich die Führung mit einem Überholmanöver an Polesetter Charles Leclerc in der ersten Kurve.

Die Führung konnte er bis ins Ziel verteidigen, und obwohl er eine 5-sec-Zeitstrafe kassierte, weil er gleich zwei Mal mehr als zehn Fahrzeug-Längen hinter dem Safety-Car unterwegs war, konnte er den Sieg feiern. Sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Leclerc schrumpfte durch die Strafe einfach auf knapp 2,6 sec.

Die Erinnerung an den Triumph ist noch frisch, entsprechend gross ist die Vorfreude auf das anstehende Rennwochenende. Pérez schwärmt: «Ich freue mich darauf, wieder in Singapur zu fahren. In der vergangenen Saison hatte ich hier wahrscheinlich eines der besten Rennen meiner Karriere. Die Hitze, die Streckenbedingungen und die Konzentration, die auf einem Strassenkurs erforderlich ist, waren sehr schwierig.»

«Natürlich würde ich den Sieg gerne wiederholen, aber das wird schwierig, denn durch das neue Streckenlayout wird es im dritten Sektor schneller werden und es wird regnen, das Rennen könnte also lustig werden», ergänzt der 33-Jährige, der an diesem Wochenende einen besonderen Meilenstein in seiner Formel-1-Karriere feiert.

«Dieses Wochenende ist mein 250. Rennen in der Formel 1, und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich so oft in einem Formel-1-Auto fahren würde, als ich meine Karriere begann. Es war ein Traum, und ich bin stolz darauf, Mexiko so viele Jahre in der ganzen Welt vertreten zu haben. Ich würde dem Land am Sonntag gerne einen weiteren Sieg schenken. Ich habe ein spezielles Helm-Design, um diesen Moment zu feiern, und ich denke, dass er im nächtlichen Scheinwerferlicht ganz besonders aussehen wird», kündigt der sechsfache GP-Sieger an.

