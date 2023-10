Rosberg-Kritik: Pérez hat F1-Fans im Stich gelassen

Sergio Pérez bleibt im Fahrerlager der Formel 1 ein großes Thema. Für Sky-Experte Nico Rosberg ist der Mexikaner nicht nur eine Enttäuschung, sondern auch ein großes Rätsel.

Die Zukunft von Sergio Pérez bleibt weiterhin ein großes Thema. Sein Vertrag bei Red Bull Racing läuft noch bis Ende 2024.

Allerdings befindet sich der Mexikaner in einem dauerhaften Formtief, gegen seinen Teamkollegen Max Verstappen hat der 33-Jährige in dieser Saison keine Chance.

Pérez hat alle Mühe, seinen zweiten WM-Platz im besten Auto zu verteidigen. Immer wieder unterlaufen ihm Fehler, vor allem das Qualifying ist seine große Schwäche. Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko sagte zuletzt in Katar, was er von Pérez in den kommenden Rennen erwartet.

Der Mexikaner strauchelt sportlich so heftig aktuell, dass er

Ex-Weltmeister Nico Rosberg inzwischen sogar leid tut. «Es ist eine schreckliche Situation», sagte Rosberg vor dem Großen Preis der USA bei Sky Sports.

«Der Druck der Welt lastet auf seinen Schultern, und die Welt der sozialen Medien kritisiert ihn so sehr, weil sich alle F1-Fans darauf verlassen, dass er den Titelkampf spannend hält», so Rosberg.

Das gelang allerdings nur in den ersten Wochen der Formel-1-Saison, seit dem fünften Rennen in Miami war Verstappen nicht mehr aufzuhalten. Der Titelkampf war fortan eine One-Man-Show.

«In gewisser Weise hat er die F1-Fans im Stich gelassen, weil er es Verstappen zu leicht gemacht hat, und ich war in dieser Situation mit Hamilton. Ich trug die Erwartungen aller auf meinen Schultern, um die Dinge spannend zu halten und es nicht langweilig werden zu lassen«, sagte Rosberg.

Der Deutsche weiß also, wie es Pérez geht. «Er macht eine so schwierige Zeit durch. Er muss seinen Weg finden, und zwar schnell, denn so wie er jetzt fährt, muss Red Bull für das nächste Jahr wirklich nachdenken», so Rosberg.

Das sei ein wirklich großes Problem, das der Rennstall habe, so Rosberg weiter. Denn sollte die Konkurrenz weiter aufholen, reicht ein Verstappen alleine nicht mehr aus. «Sie brauchen zwei Top-Fahrer. Sergio ist im Moment aus Gründen, die ich nur schwer verstehen kann, weil ich weiß, dass er ein großartiger Fahrer ist, massiv unterdurchschnittlich. Eine Erklärung ist, dass Max spektakulär ist, einer der größten aller Zeiten, der bald zu den fünf besten aller Zeiten gehören wird. Aber trotzdem ist Sergio viel zu weit weg.»

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5