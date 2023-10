Live-Ticker USA-GP: Verstappen jagt nach 50. Sieg

​Der dreifache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat keine leichte Aufgabe: Er will vom sechsten Startplatz seinen dritten USA-GP-Sieg in Folge und seinen 50. Grand Prix-Triumph einfahren.

Ein Spaziergang wird das nicht für Max Verstappen: Der 26-jährige Niederländer geht von Startplatz 6 in den Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA), nachdem ihm im GP-Qualifying die beste Runde gestrichen wurde. Er muss vorbei an Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari) und George Russell (Mercedes).

Im Sprint hat Red Bull Racing-Star Verstappen mit seiner Siegesfahrt gezeigt: Der Speed ist da, um im Grand Prix ganz nach vorne zu fahren. Ob das klappt, können Sie hier in unserem Live-Ticker verfolgen.