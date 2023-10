Toto Wolff (Mercedes): «Starkes Tempo gezeigt»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff freute sich nach dem Austin-Sprint über die Performance von Lewis Hamilton und George Russell. Der siebenfache Champion kam als Zweiter ins Ziel, sein Teamkollege wurde Achter.

Für Lewis Hamilton verlief der Sprint in Austin besser als erwartet. Der Mercedes-Star kam an Charles Leclerc vorbei und wurde Zweiter. Sein Stallgefährte George Russell hatte weniger Glück. Er kassierte eine 5-sec-Strafe für ein Überholmanöver an Oscar Piastri und fiel deshalb von Position 7 auf den achten Rang zurück.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff war dennoch zufrieden. Er betonte: «Wir können vorsichtig optimistisch sein, was den bisherigen Verlauf des Wochenendes und die Performance unserer Updates angeht. Wir hätten nicht gedacht, dass wir auf dieser Strecke in der Nähe der Spitze sein würden. Es gibt hier eine Menge schnelle Kurven, die normalerweise nicht unsere Stärke sind, also haben wir einen guten Schritt gemacht.»

«Nach einem härteren Sprint-Shootout zeigten beide Fahrer im Sprint selbst ein starkes Tempo», freute sich der Wiener. Obwohl Hamilton die Führung nie übernehmen konnte und am Ende mit einem Rückstand von mehr als neun Sekunden hinter Max Verstappen ins Ziel kam, erklärte Wolff: «Lewis konnte Max in der Anfangsphase unter Druck setzen, aber letztlich war sein Speed zu stark.»

«Wir wissen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, um den Rückstand auf die Spitze aufzuholen, aber unser erstes Sprint-Podium in dieser Saison macht Mut. George hat heute alles getan, was er konnte. Einen Punkt nach Hause zu bringen, nachdem er von Startplatz 11 losfahren musste, ist für das Team sehr nützlich», ergänzte der Österreicher.

Und Wolff sagte: «Seine Strafe war völlig gerechtfertigt, und wir hätten die Position zurückgeben müssen. Das war mein Fehler, denn ich dachte, wir hätten mehr Tempo, um mehr als fünf Sekunden Vorsprung herauszufahren.» Er ist sich sicher: «Wenn wir die Strategie im GP gut umsetzen, sollten wir um einen soliden Podiumsplatz kämpfen können.»

Austin-Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30,849 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04. Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09. Alex Albon (T), Williams, +34,567

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,401 min

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07,972

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11,122

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11,449

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen





WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 441 Punkte

02. Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07. Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11. Gasly 48

10. Stroll 47

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 669 Punkte

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5