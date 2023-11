Charles Leclerc, Ferrari/2.: «Das war total verrückt»

​Zweiter Startplatz zum Grossen Preis von São Paulo für Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. Der Monegasse muss sich nur Max Verstappen geschlagen geben und sagt: «So etwas wie heute, das habe ich noch nie erlebt.»

Das Gesicht von Charles Leclerc nach dem packenden Abschlusstraining zum Traditions-GP von Interlagos sagt alles: komplette Unglaube. Der Ferrari-Fahrer fährt den zweiten Startplatz heraus, aber das ist nicht, was den fünffachen GP-Sieger so staunen lässt. Es sind vielmehr die durchgeknallten Verhältnisse in Interlagos.

«Q1 verlief sehr gut, nur ein Satz Reifen gebraucht, Fahrzeugbalance hervorragend. In Q2 fuhr ich eine Sicherheitsrunde, das reichte. In Q3 war der Windwechsel völlig verrückt, das Auto hatte null Grip mehr. Es fühlte sich an, als wäre die Bahn nass, aber es war trocken. Nur wegen des Windes!»

«Ich wollte schon rauskommen, ich dachte, ich sei bestimmt Letzter, aber dann war ich Zweiter. Da war ich platt, das hätte ich nie für möglich gehalten. So etwas wie heute, das habe ich noch nie erlebt, das war komplett verrückt.»

«Für die Pole gegen Max hätte es heute ohnehin nicht gereicht. Also bin ich mit diesem Ergebnis sehr zufrieden.»



Was rechnet sich Leclerc am Sonntag für den Grand Prix aus? «Ganz schwer einzuschätzen, denn wir konnten in nur einem freien Training wenig Erkenntnisse gewinnen. Mein Bauchgefühl ist nicht schlecht, aber ob das zum Sieg reichen wird, das glaube ich eher nicht. Auf alle Fälle haben wir eine gute Ausgangslage, und die will ich am Sonntag nutzen.»





GP-Qualifying, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,727 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,021

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,344

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,590

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,321

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:10,547

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10,562

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,567

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10,723

15. Alex Albon (T), Williams, 1:10,840

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10,837

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10,843

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10,955

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,035

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11,275