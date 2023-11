Lance Stroll (Aston Martin/3.): Alles voll chaotisch

​Startplatz 3 für den Aston Martin-Piloten Lance Stroll im Qualifying zum Grand Prix von São Paulo. Der gegenwärtige WM-Elfte ist nach dem Abschlusstraining sehr happy: «Endlich lief alles mal gut.»

Die schnellste Zeit des 25-jährigen Kanadiers Lance Stroll reicht in der São Paulo-Quali zu Startplatz 3 für das Traditionsrennen in Interlagos, so weit vorne haben wir Stroll nicht mehr gesehen seit seiner Sensations-Pole in Istanbul 2020.

Der 140-fache GP-Teilnehmer zeigt – wie oft bei widrigen Verhältnissen – eine sehr gute Leistung und hat dabei auch seinen Stallgefährten Fernando Alonso hinter sich gelassen.

Stroll erzählt: «Das war alles voll chaotisch. Wir wussten alle, dass der Regen kommt, aber was dann passiert ist, damit habe ich nicht gerechnet. So merkwürdig hat sich mein Formel-1-Auto noch nie angefühlt ganz zum Schluss. Ich würde nie behaupten, dass dies zum Schluss von mir eine gute Runde war, aber aus mir nicht ganz nachvollziehbaren Gründen hat es gereicht für den dritten Platz, unglaublich.»

«Ich hatte schon den ganzen Tag den Eindruck, dass wir hier konkurrenzfähiger sind als in Mexiko. Ich fühlte mich schon im ersten Training sehr wohl im Wagen, die Rundenzeiten stimmten. Das Handling ist viel besser als bei den jüngsten Rennen, und wenn die Fahrzeugbalance stimmt, dann baust du automatisch mehr Vertrauen ins Fahrzeug auf, und dann fällt es dir auch leichter, schnelle Runden zu fahren.»



«Was das Rennen angeht, so bleibe ich hübsch auf dem Teppich. Wir haben heute das Beste aus den Möglichkeiten gemacht, und darauf dürfen wir auch stolz sein. Aber wir wissen natürlich, dass wir hier nicht dritte Kraft sind.»





Die besten Quali-Ergebnisse von Stroll:

Istanbul 2020: Pole-Position

Monza 2017: 2.

Ungarn 2020: 3.

Brasilien 2023: 3.

Spanien 2020: 5.

USA 2022: 5.

Saudi-Arabien 2023: 5.

Spanien 2023: 5.





GP-Qualifying, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,727 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,021

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,344

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,590

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,321

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:10,547

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10,562

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,567

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10,723

15. Alex Albon (T), Williams, 1:10,840

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10,837

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10,843

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10,955

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,035

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11,275