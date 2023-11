Fernando Alonso (4.): «Das hatten wir jetzt nötig»

Fernando Alonso hatte schon vor dem Start des Brasilien-Wochenendes angekündigt, besser als zuletzt abzuschneiden. Mit dem vierten Platz im Qualifying sicherte er sich eine gute Ausgangslage für das Rennen am Sonntag.

Nach zwei Nullrunden in Folge kündigte Fernando Alonso bereits vor dem Start des Rennwochenendes in São Paulo an: «Ich denke, wir werden hier ein gutes Wochenende erleben.» Und der zweifache Champion aus dem Aston Martin Team sollte Recht behalten. Die einzige freie Trainingsstunde beendete er zwar nur auf dem elften Platz der Zeitenliste.

Im Qualifying schaffte der Formel-1-Routinier aber den Sprung ins Q3 als Viertschnellster des mittleren Segments. Auch die letzte Zeitenjagd beendete er auf der vierten Position und reihte sich damit direkt hinter seinem Teamkollegen Lance Stroll ein, der die 4,309 km lange Strecke 43 Tausendstel schneller als der Spanier umrundete, als es darauf ankam.

«Das hatten wir jetzt nötig. In den vergangenen beiden Rennen haben wir etwas herumexperimentiert und ich musste von der Boxengasse starten und all das. Wir brauchen also mit beiden Autos ein gutes Ergebnis, um dem Team etwas Hoffnung zu geben und um zu zeigen, dass wir ein paar Sachen verstanden haben und konkurrenzfähig sind. Dieses Ergebnis beweist, dass wir wissen, was wir tun, und damit bin ich glücklich», erklärte Alonso nach getaner Arbeit.

Und der 32-fache GP-Sieger ergänzte: «Ich hoffe auf ein reibungsloses Wochenende und darauf, zunächst einmal einen guten Samstag mit dem Shootout und dem Sprint zu erleben. Am Sonntag haben wir nun offensichtlich eine gute Ausgangslage für das Rennen. Vielleicht fällt kein Regen mehr, gemäss Vorhersage sollte es nur heute regnen. Ich hoffe, dass wir einen sonnigen Samstag haben werden, damit es die Fans etwas mehr geniessen können.»

GP-Qualifying, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,727 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,021

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,344

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,590

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,321

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:10,547

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10,562

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,567

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10,723

15. Alex Albon (T), Williams, 1:10,840

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10,837

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10,843

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10,955

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,035

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11,275