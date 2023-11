Toto Wolff (Mercedes): «Keine einfachen Lösungen»

Die beiden Mercedes-Piloten George Russell und Lewis Hamilton konnten im Sprint von Interlagos mit den Plätzen 4 und 7 frische WM-Punkte einfahren. Teamchef Toto Wolff war dennoch nicht in Feierlaune.

Lewis Hamilton lag im Sprint von São Paulo lange auf der fünften Position, doch in den letzten Runden fiel der siebenfache Weltmeister auf den siebten Platz zurück. Danach erklärte er trocken: «Es war fürchterlich. Das hat überhaupt keinen Spass gemacht.» Und er betonte: Er habe schon früh mit seinem GP-Auto zu kämpfen gehabt.

Seinem Teamkollegen George Russell, der vom vierten Startplatz losfuhr und auch als Vierter ins Ziel kam, erging es nicht besser. «Ich hatte eine gute erste Runde, aber danach war es ein Kampf. Wir hatten mit weniger Reifenabbau gerechnet», seufzte der junge Brite.

Auch Teamchef Toto Wolff war nicht zufrieden mit der Performance des Autos. Er erklärte nach dem Rennen: «Wir lagen mit der Fahrzeug-Balance daneben, deshalb rutschten die Fahrer viel rum und das killt die Reifen. Genau das ist George schon in Mexiko passiert.»

«Wir hatten ein zu schwaches Heck und deshalb musste man auf Messers Schneide fahren, aber das ist fast unmöglich. Beide haben versucht, das Tempo zu halten, doch wir haben ihnen diesmal kein Auto gegeben, mit dem das möglich war», fügte der Österreicher selbstkritisch an.

«Ich glaube nicht, dass es eine magische Schraube gibt, an der wir drehen können, um alle Probleme aus der Welt zu schaffen, es wird keine einfachen Lösungen geben», sagte Wolff mit Blick auf den anstehenden GP auf dem Autódromo José Carlos Pace. «Es war auch sehr heiss, das hat uns nicht in die Hände gespielt. Nun müssen wir uns den Kopf darüber zerbrechen, was wir für den GP machen können, um uns zu verbessern.»

São Paulo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 Runden in 30:07,209 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15. Alex Albon (T), Williams, +43,394

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,330 min

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00,945

WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 499 Punkte

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04. Sainz 184

05. Alonso 183

06. Norris 176

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Tsunoda 11

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 745 Punkte

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12