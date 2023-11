Verrückt: 3 von 4 kommenden GP als Samstag-Rennen!

​Für Formel-1-Fans in Europa galt jahrelang: Sonntagnachmittag ist Pflichttermin, mit dem jüngsten WM-Lauf. Aber das ist passé. Gleich drei der vier nächsten Grands Prix finden lokal am Samstag statt.

Bei der Formel 1 in Las Vegas gehen die Uhren ein wenig anders, jedenfalls was die Zeitverschiebung zu Europa bedeutet. Der Las Vegas-GP findet Lokalzeit am Samstag, 18. November, statt, mit Start um 22.00 Uhr (das ist in Europa Sonntagmorgen 7.00 Uhr).

Ein Rennstart am Samstag ist in der Formel 1 durchaus nichts Neues.

Von den bislang 1099 F1-Rennen seit Silverstone 1950 sind immerhin 57 an einem Samstag über die Bühne gegangen – der letzte davon war der Grosse Preis von Südafrika 1985 in Kyalami bei Johannesburg.

Apropos Silverstone 1950: Der erste Formel-1-WM-Lauf fand an einem Samstag statt, und der Traditions-GP von Grossbritannien rückte erst 1984 permanent auf einen Sonntag-Termin!

Verrückt: Gleich drei der kommenden vier Formel-1-WM-Läufe werden an einem Samstag ausgetragen. Auf Las Vegas folgt das WM-Finale von Abu Dhabi, normal am Sonntag (26. November), bevor die ersten zwei Rennen der Saison 2024 wie Las Vegas an einem Samstag gefahren werden, am 2. März in Bahrain, am 9. März in Saudi-Arabien. Grund: Am 10. März beginnt der Fastenmonat der Muslime, der Ramadan.



Seit Jahren sind wir es gewohnt, dass Formel-1-Läufe am Sonntag stattfinden, doch wenn wir zurückblicken, dann sind verblüffend viele WM-Läufe an anderen Tagen ausgetragen worden: Seit Silverstone 1950 sind immerhin 57 an einem Samstag über die Bühne gegangen.



Die WM 1950 begann in Sachen Wochentage ohnehin merkwürdig: Debüt der Königsklasse also an einem Samstag, dann folgte der Grosse Preis von Monaco, als erstes Sonntag-Rennen, danach das damals zur WM zählende Indy 500, an einem Dienstag ausgetragen!



Ein Blick zurück zeigt auch: Abgesehen von den Sonntag- und Samstagrennen wurde neun Mal an einem Montag gefahren, ein Mal am Dienstag, zwei Mal am Mittwoch, ein Mal am Donnerstag und drei Mal an einem Freitag.