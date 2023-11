Fred Vasseur: «Gutes Ergebnis ist in Reichweite»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur weiss, dass seine Schützlinge Charles Leclerc und Carlos Sainz auf Strassenkursen besonders gut zurechtkommen. Entsprechend zuversichtlich blickt der Franzose auf das anstehende Rennen.

Der GP in Brasilien lief nicht nach Wunsch für das Ferrari-Duo: Charles Leclerc fiel noch vor dem Start des Rennens aus und Carlos Sainz musste sich mit dem sechsten Platz begnügen. Dennoch ist das Team zuversichtlich, beim anstehenden Wochenende in Las Vegas glänzen zu können. Denn mit dem Las Vegas Strip Circuit erwartet die GP-Stars ein Strassenkurs.

Und auf Strassenkursen sind die beiden Ferrari-Piloten besonders schnell, ist sich Fred Vasseur sicher. Der Teamchef der Scuderia aus Maranello verweist auf den GP-Sieg von Sainz in Singapur und sagt: «Charles ist auf dieser Art von Strecke, auf der man nahe an die Leitplanken heranfahren muss, immer sehr schnell, und Carlos hat in Singapur gezeigt, dass er in dieser Disziplin nicht weniger versiert ist.»

«Wir sind zuversichtlich, dass wir das Tempo mitgehen können. Wenn wir den Fahrern alles geben, was sie brauchen, dann ist ein gutes Ergebnis in Reichweite», fügt der Franzose an, und ergänzt: «Wir freuen uns auch sehr, dass die Formel 1 zum ersten Mal seit mehr als 40 Jahren wieder in Las Vegas zu Gast ist. In den letzten fünf Jahren ist unser Sport in den Vereinigten Staaten immer beliebter geworden, und mit den drei Rennen, die in dieser Saison hier stattfinden, ist es klar, dass die Formel 1 in Amerika ein neues goldenes Zeitalter erlebt.»

«Was das Rennen betrifft, so werden wir eine völlig neue Strecke in Angriff nehmen, und wir erwarten sehr kalte Bedingungen, wie sie bei keinem anderen Rennen im WM-Kalender vorkommen», erklärt Vasseur. «Daher wird die Arbeit, die wir im Werk, in Meetings und im Simulator geleistet haben, eine Schlüsselrolle spielen, um sicherzustellen, dass die Fahrer ihr Bestes geben können und das Potenzial des Autos ausgeschöpft wird.»

WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

03. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12