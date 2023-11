Lando Norris: «Bin nicht ganz so zuversichtlich»

Beim jüngsten Formel-1-GP in Brasilien war Lando Norris der erste Verfolger von Champion Max Verstappen. Der McLaren-Pilot bleibt bei der Frage nach seinen Erfolgsaussichten in Las Vegas dennoch bescheiden.

Für Lando Norris lief der jüngste Grand Prix auf dem Autódromo José Carlos Pace in Brasilien erfreulich, der McLaren-Star kreuzte die Ziellinie hinter Sieger und Champion Max Verstappen und verkürzte seinen Rückstand in der WM-Tabelle auf den viertplatzierten Aston Martin-Star Fernando Alonso auf nur drei Punkte.

Beim anstehenden Kräftemessen in Las Vegas steht der WM-Fight gegen den zweifachen Weltmeister aber nicht im Mittelpunkt, wie der Brite beteuerte: «Daran denke ich nicht, denn ich will nicht nur einen Fahrer schlagen, sondern schlicht mein Bestes geben, so einfach ist das. Aber wenn wir gegeneinander kämpfen können, wird es sicher ein Vergnügen. Aston Martin war beim letzten Mal stark unterwegs und unser erster Gegner. Gegen Fernando zu kämpfen ist immer gut, aber es gibt noch viele andere Fahrer, die auf der Strecke sind.»

Und Norris erklärte auch: «Ich bin sehr glücklich mit den Ergebnissen der letzten Woche, speziell jenen in Mexiko und Brasilien. Wir waren da sehr viel besser als erwartet. Wir haben nicht damit gerechnet, in Interlagos so weit vor der Mehrheit der Konkurrenz zu liegen und so nah an Max Verstappen und Red Bull Racing dran zu sein.»

Gleichzeitig warnte der 24-Jährige, der in den letzten sechs Rennen fünf Podestplätze holte: «Diese Strecke erinnert an Baku und Monza, und das waren nicht die besten Pflaster für uns. Die langen Geraden und die Konfiguration mit wenig Abtrieb waren in diesem Jahr nicht unsere erste Priorität bei der Entwicklung, weil es im Kalender nicht viele Rennen dieser Art gibt. Ich bin also nicht so zuversichtlich wie in den vergangenen Rennen. Gleichzeitig habe ich auch keine Ahnung, wie es werden wird.»

Er glaube nicht, dass Verstappen durch die Streckenführung und die vielen Fragezeichen, die sich stellen, angreifbarer ist, verriet Norris ausserdem: «In Monza war er ziemlich stark, und natürlich könnte es hier ein weiteres Rennen im Stil von Singapur geben, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht sehr gross. Das ganze ist ein Ratespiel, und das macht wenig Sinn. Es gibt natürlich immer Chancen, aber es kann in jede Richtung gehen.»

Auch auf die Frage, ob es etwas Besonderes wäre, seinen ersten Sieg beim Rennen in Las Vegas zu erobern, beantwortete der aktuelle WM-Fünfte nüchtern: «Ich will einfach gewinnen, es spielt keine Rolle, wo es passiert. Ich gebe mein Bestes, seit ich in der Formel 1 bin, und irgendwann wird dann der Zeitpunkt kommen, an dem es klappt.»

WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

03. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12