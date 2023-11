Charles Leclerc: «Das war das bestmögliche Ergebnis»

Charles Leclerc startete von der Pole ins Rennen von Las Vegas und kreuzte die Ziellinie als Zweiter. Dies konnte er dank eines späten Überholmanövers an Sergio Pérez, der sich den dritten Platz sicherte.

Bereits kurz nach dem Start hatte Charles Leclerc die Führung verloren, der Monegasse wurde in der ersten Kurve von Max Verstappen überholt, wobei beide neben die Strecke gerieten. Der Champion kassierte dafür eine 5-sec-Strafe, die er bei seinem ersten Stopp absitzen konnte. Später überholte ihn Leclerc, der aber im weiteren Verlauf Pech hatte, weil das Safety-Car zur falschen Zeit auf die Strecke kam.

Kurz vor dem Fallen der Zielflagge war der Ferrari-Star als Dritter hinter dem Red Bull Racing-Duo unterwegs, in der letzten Runde konnte er aber noch Sergio Pérez überholen und sich damit den zweiten Platz hinter Verstappen und vor dem Mexikaner sichern. Danach erklärte er: «Was für ein Rennen! Ich habe es sehr genossen. Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich nur zweiter geworden bin, aber das war das bestmögliche Ergebnis für uns.»

Und der 26-Jährige aus Monte Carlo schilderte: «Der Start war wirklich knifflig, Ich habe auf der Innenseite den Grip nicht gefunden und geriet neben die Strecke, aber ich hatte ein gutes Tempo und konnte ihn wieder überholen. Insgesamt waren wir sehr schnell unterwegs. Es war ein wirklich gutes Rennen. Wir hatten etwas Pech mit dem Safety-Car, ich konnte nicht zur Box abbiegen, weil ich nicht wusste, was die anderen Fahrer tun würden.»

«Danach wurde es auf den älteren Reifen sehr schwierig, aber am Ende hatte ich meinen Spass, ich hatte viele Zweikämpfe und am Ende gab es den zweiten Platz. Es war wirklich gut für mich und wir haben diesen Abschluss des Wochenendes gebraucht, nachdem es nicht wie gewünscht begonnen hatte. Das ist ein so unglaublicher Sport und heute haben wir das bestmögliche Rennen für die Rückkehr nach Las Vegas erlebt», fügte Leclerc an.

Pérez, der sich beim Start den Frontflügel beschädigte und eine neue Fahrzeugnase an der Box abholen musste, gab zu: «Dadurch fiel ich ans Ende des Feldes zurück, aber ich konnte daraufhin einen Gegner nach dem anderen überholen und es lief gut. Ich hatte ein wirklich gutes Tempo vor dem ersten Boxenstopp, deshalb konnte ich mich wieder nach vorne kämpfen. Das Safety-Car half mir, ich konnte Charles überholen, aber nicht davonziehen. Dazu hatte ich etwas zu viel Flügel am Auto, dadurch war mein Speed auf den Geraden nicht so gut. Am Ende habe ich nicht mit Charles gerechnet, er war sieben Zehntel hinter mir, doch in der Bremszone war er dann da und hat einen guten Job gemacht.»

Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12