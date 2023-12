Fernando Alonso: Warnung wegen Rekord-Kalender

Mit 42 Jahren ist Fernando Alonso zwar der älteste Fahrer im aktuellen Formel-1-Feld. Seine Motivation ist aber so gross wie jene seiner jüngeren Gegner. Ein Faktor könnte aber zu seinem Karriere-Ende führen, sagt er.

Dass Fernando Alonso auch mit 42 noch top-motiviert und schnell genug ist, um es mit seinen jüngeren Kontrahenten aufzunehmen, bewies der Spanier in diesem Jahr auf beachtliche Art und Weise. Der 32-fache GP-Sieger schaffte es acht Mal aufs Podest und beendete die Saison als Vierter. Ans Aufhören denkt er angesichts dieses Erfolges noch nicht.

Alonso, der nach der Saison 2018 eine zweijährige Auszeit vom GP-Zirkus genommen hatte, um sich anderen Racing-Herausforderungen zu stellen, stellte klar: «Ich habe schon vor 2018 gesagt, dass ich nicht aufhören werde, weil ich mich nicht motiviert fühle oder zu langsam bin. Natürlich, wenn ich das Gefühl habe, nicht mehr schnell zu sein, dann wird das deutlich zu erkennen sein und ich kann dann nicht glücklich sein mit meiner Leistung.»

«Ich bin der Erste, der dann sagt, dass der Zeitpunkt für den Rücktritt gekommen ist. Aber ich denke nicht, dass dieser Zeitpunkt kommen wird, denn ich habe ein grosses Selbstvertrauen, was meine Performance angeht», fügte der zweifache Champion an. Und er erklärte, dass er eine ganz andere Herangehensweise und liebe für das, was er tut, habe, weil er weiss, dass er einen Podestplatz oder gar einen Sieg einfahren kann, wenn er alles perfekt hinbekommt.

Ein Faktor könnte allerdings dazu führen, dass Alonso ans Aufhören denkt, verriet er: «Es könnte sein, dass ich angesichts des langen Kalenders eines Tages das Gefühl bekomme, dass die Zeit zum Rücktritt gekommen ist. Denn es gibt noch andere Dinge im Leben. Wir hatten in diesem Jahr schon eine sehr anspruchsvolle Saison mit den 22 GP-Wochenenden. Nächstes Jahr stehen 24 WM-Runden an und wir müssen sehen, wie sich das anfühlt.»

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12