Titelkampf: Könnte Russell Lewis Hamilton schlagen?

Die Frage, ob George Russell im Titelkampf gegen seinen Teamkollegen Lewis Hamilton triumphieren könnte, beschäftigt die Formel-1-Fans. Das sagt der frühere GP-Star Martin Brundle dazu.

In der Formel 1 ist der eigene Teamkollege der erste Gegner, den man schlagen muss. Deshalb liegt der Vergleich der Stallgefährten nahe. Und die Mercedes-Fans fragen sich, welcher der beiden Sternfahrer die Nase vorn haben würde, wenn das Werksteam von Toto Wolff vor der nächsten Regeländerung von 2026 einen titelfähigen GP-Renner zur Verfügung stellen kann.

Genau diese Frage wurde Martin Brundle bei einer Fragerunde auf «Sky Sports F1» gestellt. Die Antwort des ehemaligen GP-Piloten und heutigen TV-Experten fiel vage aus: «Es geht sehr eng zu zwischen diesen Beiden, wenn man sich die Statistik anschaut. Aber George hatte in diesem Jahr einige Albtraum-Rennen. Das ist eine gute Frage.»

«Es kommt ganz darauf an, ob Lewis seine derzeitige Motivation aufrecht erhalten kann. Aber das teaminterne Duell ist so eng, dass man es nicht sagen kann», fügte der Brite an. «Lewis weiss, wie es geht, aber George hat die Jugend auf seiner Seite. Ich kenne die Antwort also nicht, aber ich würde sicherlich nicht sagen, dass Lewis als siebenfacher Weltmeister zweifelsohne triumphieren würde.»

«Aber bis George einmal in der Lage ist, um den WM-Titel zu kämpfen, wissen wir nicht, ob er auch mental das Zeug dazu hat, mit dieser Situation umzugehen», erklärte Brundle ausserdem. Sicher ist: Russell hat auch in diesem Jahr seinen Speed unter Beweis gestellt. Er landete als WM-Achter zwar weit hinter seinem Teamkollegen, der den dritten Gesamtrang erobern konnte.

Im teaminternen Vergleich hatte er allerdings beim Sprint-Quali und Sprint-Duell jeweils die Nase mit 4:2 vorn. Im GP-Quali waren die beiden Mercedes-Piloten gleichauf. Schaut man sich die Qualifying-Leistungen genauer an, dann hatte Russell einen durchschnittlichen Vorsprung von 0,035 sec auf Hamilton.

Geplante Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island