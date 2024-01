Kein Vergleich zu Alonso: Kritik an Lance Stroll

Lance Stroll konnte in der vergangenen Formel-1-Saison nicht mit seinem Aston Martin-Teamkollegen Fernando Alonso mithalten. Das muss sich ändern, fordert Rennfahrer James Hinchcliffe.

Zugegeben, die Ausgangslage war für Lance Stroll im vergangenen Jahr auch alles andere als einfach. Ein Trainingsunfall verhinderte die Testteilnahme vor dem Saisonstart, und als der Aston Martin-Pilot zum Auftakt in Bahrain antrat, war er noch nicht ganz fit. Trotzdem holte er als Sechster acht WM-Zähler. Auch beim dritten GP des vergangenen Jahres in Melbourne konnte Stroll punkten, genauso wie beim darauffolgenden Rennwochenende in Baku.

Der Sohn des Rennstall-Mitbesitzers Lawrence Stroll schaffte es im Laufe des Jahres neun weitere Male in die Punkte. Doch aufs Treppchen kam er nicht – im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Fernando Alonso, der in den ersten acht Rennen sechs Mal zur Top-3 gehörte. Der zweifache Weltmeister holte bis zum Saisonende zwei weitere Podiumsränge und schloss die Saison als Gesamtvierter ab.

Stroll kam hingegen nicht über den zehnten Platz hinaus. Teamchef Mike Krack lobte zwar die starke Entwicklung, die der 25-Jährige hinlegte und betonte: «Die Verletzung vor der Saison hat ihn zurückgeworfen, aber er hat echten Kampfgeist bewiesen, um so schnell wie möglich wieder im Auto zu sitzen. Und trotz allem, was er durchgemacht hatte, war er immer noch sehr schnell.»

Im Vergleich zu Alonso schnitt er aber deutlich schlechter ab, wie etwa James Hinchcliffe betont. Der frühere IndyCar-Pilot schreibt in seiner Analyse auf «Formula1.com» über den Rennfahrer aus Montreal: «Stroll kam in der vergangenen Saison meist nicht an Alonso heran – weder am Samstag noch am Sonntag. Zugegeben, der zweifache Champion legt die Messlatte sehr hoch. Aber da Lawrence Stroll Millionen in die Infrastruktur und das Personal des Teams investiert, um Aston Martin zu einem echten Titelanwärter zu machen, braucht diese Mannschaft zwei leistungsstarke Fahrer auf der Strecke.»

«Alonso war der Fahrer, der abgesehen von den beiden Red Bull Racing-Stars die meisten Podestplatzierungen erzielte. Und Stroll schaffte es kein einziges Mal unter die ersten Drei», betont der 37-Jährige, und ergänzt: «Das Auto wirkte zeitweise echt knifflig, aber wenn sich die Fahreigenschaften verändern, dann muss das der Fahrer auch, um die beste Leistung zu erzielen – und Stroll tat sich in dieser Hinsicht deutlich schwerer als Alonso. Einige seiner stärksten Auftritte hat er aber gegen Saisonende gezeigt, deshalb darf man hoffen, dass die Leistungskurve in die richtige Richtung zeigt. Sollte das nicht der Fall sein, könnte sein Platz im Team für 2025 in Gefahr sein.»

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island