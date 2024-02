Daniel Ricciardo (VCARB): «Von Anfang an Vollgas»

​Daniel Ricciardo platzt bei der Teamvorstellung von Visa Cash App RB (VCARB) fast vor Tatendrang. Las Vegas gut und schön, aber der achtfache GP-Sieger will lieber mit dem neuen Rennauto auf die Bahn.

Der Körper ist in Las Vegas, aber der Kopf ist in Bahrain: Der australische GP-Routinier Daniel Ricciardo macht in Nevada gar kein Geheimnis daraus, dass er am liebsten woanders wäre.

Der WM-Dritte von 2014 und 2016 sagt: «Ich fühlte mich am Ende der Saison 2023 nicht ausgelaugt, und während es schön war, in den letzten Wochen Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, lag ich nicht nur auf der Couch herum.»

«Wir haben es im Laufe der vergangenen Saison geschafft, dass ich mich im Auto besser entfalten konnte. Das gibt mir für 2024 ein gutes Gefühl. Im vergangenen Sommer kam ich zu diesem Team und wurde dabei etwas ins kalte Wasser geworfen, nun kenne ich alle im Rennstall gut genug, um gleich von Anfang an Vollgas geben zu können. In Sachen Vorbereitung gibt es nichts auf meiner Liste, was ich nicht hätte abhaken können. Von mir aus hätte es nach Abu Dhabi 2023 gleich weitergehen können.»

Am 12. Februar wird jene Mannschaft, die in den vergangenen Jahren bekannt wurde als Toro Rosso und AlphaTauri, den neuen Wagen vom Typ Visa Cash App RB (VCARB) 01 in Misano auf die Bahn bringen, eine gute Stunde vom Rennwagenwerk in Faenza entfernt. Dort führt das zweite Red Bull-Team einen Funktionstest durch und absolviert einen Filmtag (maximal 100 Kilometer). Danach wird der Wagen für die Reise nach Bahrain vorbereitet.



Auf dem Bahrain International Circuit finden von 21.–23. Februar die Wintertests statt, gefahren wird jeweils von zehn Uhr Morgens bis am Abend um 19.00 Uhr. Wie die meisten Rennställe wird auch VCARB das Programm teilen, so dass jeder Stammfahrer eineinhalb Tage zum Fahren kommt.



Die Ziele von Daniel Ricciardo sind klar: «Wir müssen in der Lage sein, Top-Fünf-Platzierungen einzufahren und vielleicht den einen oder anderen Podestplatz.»



Und Ricciardo will so gute Leistungen zeigen, dass er sich aufdrängt für das zweite Cockpit bei Red Bull Racing 2025 neben Max Verstappen.





