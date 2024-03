Christian Horner: «Wir haben heute viel gelernt»

Der Australien-GP verlief für das Red Bull Racing Team nicht nach Wunsch. Max Verstappen fiel früh aus, sein Teamkollege Sergio Pérez kam als Fünfter ins Ziel. Teamchef Christian Horner zog hinterher Bilanz.

Die Konkurrenz wollte es nicht recht glauben, dass Red Bull Racing in Australien nicht in Top-Form war, obwohl die Teamverantwortlichen immer wieder warnten, dass die Fahrzeug-Abstimmung noch nicht optimal war. Champion Max Verstappen, der die ersten beiden Saisonläufe noch für sich entschieden hatte, holte sich am Samstag zwar die Pole. Doch im Rennen hatte er kein Glück.

Ein Problem mit der rechten Hinterradbremse sorgte dafür, dass er schon früh die Führung an den späteren Rennsieger Carlos Sainz verlor und kurz darauf ausfiel. Sein Teamkollege Sergio «Checo» Pérez, der nach dem Qualifying eine Strafversetzung in der Startaufstellung kassierte, weil er Nico Hülkenberg im Weg gewesen war, musste von der sechsten Startposition losfahren.

Der Mexikaner schaffte es zwar als Fünfter ins Ziel, war aber nicht glücklich mit der Fahrzeugbalance. Teamchef Christian Horner verriet hinterher: «Er hat es vielleicht nicht realisiert, aber Checo hat beim Überholen von Fernando Alonso einen Schaden am Unterboden davongetragen, der einiges an Abtrieb kostete. Das wirkt sich auf den Reifenabbau aus.»

Und zum Ausfall von Verstappen sagte er: «Das war ein Bremsproblem und offenbar hatte er das schon beim Start. Deshalb fühlte es sich für ihn an, als würde er mit angezogener Handbremse unterwegs sein. Deshalb hatte er auch einige Schrecksekunden und die Bremse wurde immer heisser, bis sie schliesslich Feuer fing.»

«Für einen Fahrer ist es immer frustrierend, wenn er einen Ausfall hinnehmen muss. Aber er ist sehr nachsichtig mit dem Team und so ein Ausfall ist für alle schmerzlich. Aber wir müssen einfach schauen, was war, und unsere Lehren daraus ziehen. Aber es ist bemerkenswert, dass er trotz des Ausfalls noch die WM-anführt. Sicher ist: Wir haben heute viel gelernt», ergänzte der Brite.

Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0