Charles Leclerc (Ferrari/3.) dachte: «Jetzt kracht's»

​Charles Leclerc erringt beim Grand Prix von Miami auf dem Gelände des Hard Rock Stadiums einen feinen dritten Platz für Ferrari und ist sichtlich zufrieden: «Mehr war für uns heute einfach nicht drin.»

Charles Leclerc steht nach dem unterhaltsamen Großen Preis von Miami zum 33. Mal auf dem Siegerpodest (zum zweiten Mal in Florida nach Platz 22), damit gleich oft wie die Formel-1-Weltmeister Jody Scheckter und Denny Hulme.

Der 26-jährige Monegasse machte nie den Eindruck, als könnte er hier seinen ersten GP-Sieg seit Österreich 2022 einfahren und sagt über sein Rennen: «Mein Rennen hätte schon nach wenigen Sekunden vorbei sein können, denn kurz nach dem Start kam scheinbar aus dem Nichts Sergio Pérez angeschossen, aber auf wundersame Art und Weise hat er niemanden aus dem Rennen gerissen.»

«Mein Start war jämmerlich, als ich die Kupplung kommen ließ, da drehten die Räder viel zu stark durch. Ich sah Checo kommen, schon blockierten rauchend seine Räder, und mir schoss durch den Kopf – prima, jetzt werden wir hier zusammenstoßen! Aber um Zentimeter ist das nicht passiert.»

«Dann mussten wir uns aufs eigene Tempo konzentrieren, denn um Lando und Max zu gefährden, fehlte uns der Speed.»



«Das Timing des Safety-Car hat uns nicht eben die die Hände gespielt, aber ganz ehrlich – ich glaube nicht, dass es etwas geändert hätte in Sachen Ergebnis.»



«Letztlich war Rang 3 das Beste, was ich aus diesem Rennen holen konnte, also bin ich damit zufrieden.»



«Ich bin happy für Lando, das hat er sich wirklich verdient. Er ist einem Sieg schon mehrfach nahe gekommen, aber aus verschiedenen Gründen wollte das nie funktionieren. Er hat das ganze Wochenende hier tollen Speed gezeigt und im Rennen einen feinen Job gemacht – Gratulation!»



«Ich hatte schon vermutet, dass McLaren heute schnell sein würde. Aber dass Norris gleich einen solches Tempo vorlegen kann, damit hätte ich dann doch nicht gerechnet. Es liegt an uns, mit Verbesserungen am Wagen schneller zu werden.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,407

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 101

03. Leclerc 98

04. Sainz 85

05. Norris 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 237 Punkte

02. Ferrari 189

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0