Leclerc (Ferrari) hinter Hamilton: Das macht Sorgen

​In Australien hatte Lewis Hamilton mit seinem Ferrari alle Hände voll zu tun, Charles Leclerc war der schnellere Mann in Rot. In China hingegen ist das umgekehrt – was ist mit dem Monegassen passiert?

Mit Beginn der Sprint-Quali von China ging für Charles Leclerc der entscheidende Speed verloren. In allen drei Segmenten des Abschlusstraining fürs kurze Rennen zog der Monegasse bei Ferrari gegen Lewis Hamilton den Kürzeren, im Sprint dann preschte der Engländer zum umjubelten ersten Sieg in Rot. Leclerc wurde diskreter Fünfter.

In der Quali für den Grand Prix schien Leclerc das Blatt wenden zu können: schneller als Lewis in Q1 und Q2. Aber im entscheidenden Moment des dritten Quali-Segments war der Engländer eben wieder vorne.

Gewiss, wenn Ferrari dabei die Ränge 5 (Hamilton) und 6 (Leclerc) belegt, ist das kein Glockenläuten in Maranello wert, dennoch schmerzt Leclerc die Niederlage gegen Hamilton.

Hatten nicht die ganzen Experten vorhergesagt, dass Leclerc, einer der besten Qualifyer im Feld, Hamilton mindestens in den Abschlusstrainings locker im Griff haben würde?



Der achtfache GP-Sieger Leclerc stuft seine Leistung so ein: «In diesem Abschlusstraining steckte das Potenzial für Pole nicht im Ferrari. Ich fand nie den notwendigen Grip, um mich perfekt einbringen zu können.»



«In Australien war es so, dass wir nicht gut genug gearbeitet hatten. Damals in Melbourne war der Speed im Auto, um in der Nähe von McLaren zu bleiben, mit einem Abstand von vielleicht drei Zehnteln. Aber was wir heute gesehen haben, das ist der echte Speed von Ferrari an diesem Tag in China, mehr ging nicht in der Quali.»



«Herausragend war hier Lewis, der einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. In der Quali haben wir ungefähr auf Augenhöhe gearbeitet, mehr Tempo steckte im Auto nicht drin.»



«Mit etwas Feinarbeit könnte ich mehr aus dem Wagen schöpfen, aber drei Zehntel aufholen gegen Piastri da vorne? Das geht nicht.»



«Was mir für den Grand Prix Mut gibt: Wir wurden im Laufe des Sprints eher schneller. Das ist für mich ein Zeichen, dass wir in Sachen Reifen-Management nicht schlecht aufgestellt sind.»



«Was mir hingegen Sorgen macht – wenn wir uns in verwirbelter Luft hinter Gegner befinden, wird es ganz schwierig, mit den Reifen sorgsam umzugehen. Von daher hätte ich mir gewünscht, in der Startaufstellung etwas weiter vorne zu sein.»



«Wir haben bei Lewis und seinem Sieg im Sprint erlebt, wie wichtig es ist, freie Fahrt zu haben, also ohne einen Gegner unmittelbar davor. Alle anderen Piloten kämpften mit körnenden Reifen, genau deswegen. Nur: Wenn du von P5 und P6 losfahren musst, dann hast du in der Regel eben keine freie Fahrt.»



«Meine Hoffnung besteht darin, dass wir dank mehr Speed im Rennen und einer klugen Strategie vorrücken können.»





GP-Qualifying, China

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,641 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,723

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,793

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,817

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,927

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,021

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,079

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,103

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,638

10. Alex Albon (T), Williams, 1:31,706

11. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,625

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,632

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,688

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,773

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,840

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,992

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,018

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:32,092

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,141

20. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:32,174





China-Sprint, Shanghai International Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 30:39,965 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,889 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,804

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,592

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +12,190

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +22,288

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +23,038

08. Lando Norris (GB), McLaren, +23,471

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,916

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,218

11. Alex Albon (T), Williams, +39,292

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +39,649

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +42,400

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +44,904

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +45,649

16. Esteban Ocon (F), Haas, +46,182

17. Carlos Sainz (E), Williams, +51,376

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +53,940

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +56,682

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:00,212 min





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix und 1 Sprint)

Fahrer

01. Norris 26 Punkte

02. Verstappen 24

03. Russell 20

04. Antonelli 14

05. Albon 10

06. Piastri 9

07. Hamilton 9

08. Stroll 8

09. Leclerc 8

10. Hülkenberg 6

11. Tsunoda 3

12. Gasly 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 35 Punkte

02. Mercedes 34

03. Red Bull Racing 24

04. Ferrari 17

05. Williams 10

06. Aston Martin 8

07. Sauber 6

08. Racing Bulls 3

09. Alpine 0

10. Haas 0