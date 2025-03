Kimi Antonelli erklärt Abstand zu George Russell

Im Qualifying auf dem Shanghai International Circuit blieb Kimi Antonelli mehr als dreieinhalb Zehntel langsamer als sein Mercedes-Teamkollege George Russell. Der F1-Rookie verriet hinterher, was ihm Mühe bereitete.

Bei seinem ersten Formel-1-Qualifying in Melbourne gehörte Kimi Antonelli bereits zur ersten Gruppe der Ausgeschiedenen. Der Mercedes-Rookie rutschte in letzter Sekunde aus den Top-15, weil Gabriel Bortoleto im Sauber-Renner neun Tausendstel schneller geblieben war.

Im Rennen zeigte Antonelli dann eine Aufholjagd, die erst auf dem vierten Platz endete. Kurzzeitig fiel er durch eine Strafe auf Rang 5 zurück. Doch das Mercedes-Team ging erfolgreich dagegen vor, sodass sich der junge Italiener über zwölf WM-Punkte freuen durfte.

In China stellte Antonelli seine Qualitäten unter Beweis, als er nach nur einer freien Trainingsstunde im Sprint-Qualifying den siebten Platz eroberte. Auf der gleichen Position kam er im 19-Runden-Rennen auch ins Ziel.

Im Qualifying zum GP musste er sich mit dem achten Platz begnügen. Sein routinierter Teamkollege George Russell zeigte, was möglich gewesen wäre. Mit einer starken Runde sicherte er sich den zweiten Startplatz in der ersten Reihe. Er blieb 0,38 sec schneller als der 18-Jährige aus Bologna.

Antonelli war deshalb natürlich enttäuscht, er gestand nach der Zeitenjagd: «Ich hatte Mühe zu verstehen, wie ich die Reifen auf Temperatur bringen kann. Ich habe es nicht einmal hinbekommen, über eine ganze Runde das Beste aus den Reifen herauszuholen. Im ersten Teil der Runde fühlte es sich nicht so gut an, in der zweiten Hälfte war es dann okay. Das Aufwärmen war eine echte Herausforderung und die Runden waren dann nicht so sauber, wie ich es mir gewünscht hätte.»

«Aber es war nützlich, um weiter zu lernen und mein Wissen zu erweitern. Es war definitiv eine gute Erfahrung, ein so kniffliges Qualifying zu fahren, bei dem ich mich bei jedem Versuch anpassen musste, um das Beste aus den Reifen herauszuholen und mich zu verbessern», tröstete sich der Teenager.

Und mit Blick aufs Rennen erklärte er: «Ich denke, die Top-6 ist in Reichweite, das ist ein realistisches Ziel. Das Tempo ist stark, das sieht man auch am zweiten Startplatz von George. Nun werden wir schauen, was wir im Rennen erreichen können.»

GP-Qualifying, China

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,641 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,723

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,793

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,817

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,927

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,021

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,079

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,103

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,638

10. Alex Albon (T), Williams, 1:31,706

11. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,625

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,632

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,688

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,773

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,840

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,992

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,018

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:32,092

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,141

20. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:32,174





China-Sprint, Shanghai International Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 30:39,965 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,889 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,804

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,592

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +12,190

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +22,288

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +23,038

08. Lando Norris (GB), McLaren, +23,471

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,916

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,218

11. Alex Albon (T), Williams, +39,292

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +39,649

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +42,400

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +44,904

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +45,649

16. Esteban Ocon (F), Haas, +46,182

17. Carlos Sainz (E), Williams, +51,376

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +53,940

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +56,682

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:00,212 min





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix und 1 Sprint)

Fahrer

01. Norris 26 Punkte

02. Verstappen 24

03. Russell 20

04. Antonelli 14

05. Albon 10

06. Piastri 9

07. Hamilton 9

08. Stroll 8

09. Leclerc 8

10. Hülkenberg 6

11. Tsunoda 3

12. Gasly 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 35 Punkte

02. Mercedes 34

03. Red Bull Racing 24

04. Ferrari 17

05. Williams 10

06. Aston Martin 8

07. Sauber 6

08. Racing Bulls 3

09. Alpine 0

10. Haas 0