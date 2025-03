China-GP: Zak Brown sagt, worauf es ankommt 22.03.2025 - 12:32 Von Vanessa Georgoulas

© Steven Tee / Getty Images McLaren-CEO Zak Brown

Mit Oscar Piastri auf Startplatz 1 und Lando Norris in der 2. Startreihe hat das McLaren-Team gute Aussichten auf einen erfolgreichen Grand Prix in China. CEO Zak Brown sagt, was zum Sieg nötig ist.