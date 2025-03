Nico Hülkenberg (Sauber/12.): Zufrieden trotz Fehlers

​Auf Nico Hülkenberg ist meist Verlass: Siebter Platz beim WM-Auftakt von Australien, zwölfter Startplatz zum China-GP. Der 37-jährige Deutsche gibt zu: «Ein kleiner Fehler hat mich die Top-Ten gekostet.»

Sauber hat an diesem 22. März auf dem Shanghai International Circuit zwei Gesichter gezeigt: Im Sprint ohne Aussicht auf weitere Punkte, nur Jack Doohan lag am Ende des kurzen Rennens hinter den giftgrünen Autos von Gabriel Bortoleto (P18) und Nico Hülkenberg (P19).

Im Abschlusstraining für den Grand Prix dann zeigte Nico Hülkenberg wieder mal seine Klasse und schnupperte an den Top-Ten. Am Ende wurde es Startplatz 12, für den Einzug in die Top-Ten fehlte nur wenig.

Der Emmericher erzählt: «Ich schätze, das war so ziemlich das Maximum, das wir heute erreichen konnten. Meine letzte Runde in Q2 war leider nicht perfekt. Die windigen Bedingungen erwischten mich im ersten Sektor, da hatte ich einen kleinen Fehler drin, der mich wohl die Chance auf Q3 gekostet hat.»

«Dennoch bin ich mit Platz 12 in der Quali sehr zufrieden, denn ich habe im Abschlusstraining den Wagen intensiver gespürt als am ganzen Wochenende davor: Das war eine grossartige Leistung des Teams, nach einem schwierigen Sprint so zurück zum Speed zu finden. Wir hatten einige gute Änderungen vorgenommen, um das Auto zu verbessern.»



«Uns ist bewusst: Morgen wird das ein schwieriges Rennen für uns, aber ich glaube, wir haben eine gute Chance, uns im dichten Mittelfeld zu behaupten und mit etwas Glück ein gutes Ergebnis einzufahren.»





GP-Qualifying, China

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,641 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,723

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,793

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,817

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,927

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,021

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,079

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,103

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,638

10. Alex Albon (T), Williams, 1:31,706

11. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,625

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,632

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,688

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,773

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,840

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,992

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,018

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:32,092

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,141

20. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:32,174





China-Sprint, Shanghai International Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 30:39,965 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,889 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,804

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,592

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +12,190

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +22,288

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +23,038

08. Lando Norris (GB), McLaren, +23,471

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,916

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,218

11. Alex Albon (T), Williams, +39,292

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +39,649

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +42,400

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +44,904

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +45,649

16. Esteban Ocon (F), Haas, +46,182

17. Carlos Sainz (E), Williams, +51,376

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +53,940

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +56,682

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:00,212 min





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix und 1 Sprint)

Fahrer

01. Norris 26 Punkte

02. Verstappen 24

03. Russell 20

04. Antonelli 14

05. Albon 10

06. Piastri 9

07. Hamilton 9

08. Stroll 8

09. Leclerc 8

10. Hülkenberg 6

11. Tsunoda 3

12. Gasly 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 35 Punkte

02. Mercedes 34

03. Red Bull Racing 24

04. Ferrari 17

05. Williams 10

06. Aston Martin 8

07. Sauber 6

08. Racing Bulls 3

09. Alpine 0

10. Haas 0