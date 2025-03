Nach Tod von Eddie Jordan: Gedenkfeier vor China-GP

Aston Martin erinnert in China so an den Verstorbenen

​Am 20. März 2025 hörte das Herz von Eddie Jordan auf zu schlagen. Der frühere Rennstallbesitzer aus Irland wurde 76 Jahre alt. Die Formel 1 führt vor dem China-GP eine Gedenkfeier durch.

Am 20. März teilte die Familie von Eddie Jordan mit: «Mit grosser Traurigkeit müssen wir bestätigen, dass Eddie Jordan friedlich von uns gegangen ist, in seinem Zuhause in Kapstadt, in den früheren Morgenstunden.»

«EJ bot im Übermass Charisma, Energie und diesen irischen Charme, wo er immer er hinging. Seine Präsenz hinterlässt nun ein gewaltiges Loch. Unzählige Menschen werden ihn vermissen. Aber er hat uns so viele fabelhafte Erinnerungen beschert, dass wir bei allem Schmerz unweigerlich auch lächeln.»

Eddie Jordan war Kult. Und viele im Fahrerlager wurden durch die lange Karriere des Irländers berührt. Auf den sozialen Netzwerken haben sie sich mit Abschiedsworten gemeldet, aber es soll mehr getan werden.



Während Aston Martin (aus dem Team von Jordan hervorgegangen, über die Stationen Midland, Spyker, Force India und Racing Point) mit einem Schriftzug Eddie Jordan fährt, samt Kleeblatts mit einem roten Herzen, wird die Formel 1 vor dem Grossen Preis von China an Eddie Jordan erinnern.



Die Formel 1 wird am 23. März, zwei Stunden vor dem Start des Grand Prix, die Mitglieder des F1-Trosses bei Start und Ziel versammeln, um an das Leben von EJ zu erinnern, dies kurz vor der Fahrerparade.