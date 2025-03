Christian Horner: Das grösste Problem für Verstappen

​Max Verstappen ist im China-Sprint Dritter geworden und hat in der GP-Quali Startplatz 4 errungen. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner schätzt die Lage ein und sagt, was derzeit das grösste Problem ist.

Alle hatten nach den Wintertests von Bahrain und nach dem Saisonstart in Australien davon geredet, dass McLaren mit diesem WM-Titel 2025 davonspazieren würde, aber in China sind die Papaya-Renner nicht ganz so überlegen wie beim WM-Auftakt in Australien.

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen hat seine Haut im Rennwagen von Red Bull Racing wie immer teuer verkauft – Zweitschnellster in der Sprint-Quali, Dritter dann im Sprint hinter Lewis Hamilton und Oscar Piastri, im Abschlusstraining hat der Niederländer Startplatz 4 herausgeholt, eineinhalb Zehntel hinter dem McLaren von Piastri.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Ferrari hat den Sprint gewonnen, und McLaren hat die Pole für den GP geholt. Aber Max war immer vorne dabei. Er hat einen tollen Job gemacht, und es gab sogar Teile seiner Runde, die so aussahen, als könnte er hier in die erste Startreihe vordringen. Leider hat das nicht ganz geklappt.»

«Das grösste Problem hier in China besteht darin, dass die Reifen auf dieser Strecke und mit dem neuen Pistenbelag überaus empfindlich reagieren. Das haben wir schon im Sprint erlebt, mit unterschiedlich gravierendem Körnen an den verschiedenen Autos.»



«Daher glaube ich nicht, dass die Pole-Position für dieses Rennen entscheidend ist; es wird vielmehr alles auf die Strategie ankommen und darauf, wie die Fahrer den übel malträtierten linken Vorderreifen am Leben erhalten.»



«Wir haben uns in Sachen Abstimmung noch ein paar Kniffe einfallen lassen, die uns hoffentlich im Rennen helfen werden. Die Abstände unter den schnellsten Autos sind gering, und man sollte nicht jammern, wenn man lediglich 15 Hundertstel hinter der Spitze liegt.»



Der Neuseeländer Liam Lawson hat sich wie in Australien schwergetan und ist Letzter. Horner sagt dazu: «Es stimmt, Liam hatte einen schwierigen Tag. Wir werden uns das im Detail anschauen und versuchen, ihm für Sonntag das bestmögliche Auto hinzustellen.»







GP-Qualifying, China

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,641 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,723

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,793

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,817

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,927

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,021

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,079

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,103

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,638

10. Alex Albon (T), Williams, 1:31,706

11. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,625

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,632

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,688

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,773

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,840

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,992

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,018

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:32,092

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,141

20. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:32,174





China-Sprint, Shanghai International Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 30:39,965 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,889 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,804

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,592

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +12,190

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +22,288

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +23,038

08. Lando Norris (GB), McLaren, +23,471

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,916

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,218

11. Alex Albon (T), Williams, +39,292

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +39,649

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +42,400

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +44,904

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +45,649

16. Esteban Ocon (F), Haas, +46,182

17. Carlos Sainz (E), Williams, +51,376

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +53,940

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +56,682

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:00,212 min





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix und 1 Sprint)

Fahrer

01. Norris 26 Punkte

02. Verstappen 24

03. Russell 20

04. Antonelli 14

05. Albon 10

06. Piastri 9

07. Hamilton 9

08. Stroll 8

09. Leclerc 8

10. Hülkenberg 6

11. Tsunoda 3

12. Gasly 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 35 Punkte

02. Mercedes 34

03. Red Bull Racing 24

04. Ferrari 17

05. Williams 10

06. Aston Martin 8

07. Sauber 6

08. Racing Bulls 3

09. Alpine 0

10. Haas 0