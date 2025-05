Oscar Piastri (McLaren): Warnung für Kimi Antonelli

​WM-Leader Oscar Piastri hat sich in der Sprint-Quali dem jungen Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli geschlagen geben müssen. Der Australier sagt grimmig: «Man kann auch von Platz 2 aus gewinnen.»

Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri schnupperte in Miami an seiner dritten Sprint-Pole (nach Katar 2023 und Brasilien 2024), aber dann stand ihm der erste 18 Jahre alte Kimi Antonelli im Weg – am Ende fehlten dem Australier Piastri nur 45 Tausendstelsekunden auf den Mercedes-Piloten.

Die favorisierten McLaren von Piastri und Norris vom jüngsten Fahrer im Feld gebügelt, das ist ein fettes Ausrufezeichen des Italieners und von Mercedes.

Oscar Piastri nach der spannenden Sprint-Quali: «Ich bin mit meiner Position einigermassen zufrieden, aber ganz ehrlich – meine beste Runde war das jetzt nicht.»

«Ich habe in der letzten Kurve ein Rad stehen lassen, und da hat sich wohl die Pole in Rauch aufgelöst. Aber man sollte über einen zweiten Platz nicht jammern. Auch aus dieser Lage lässt sich ein Sprint gewinnen, also gucken wir mal.»



«Ich weiss, dass in meinem McLaren mehr Speed steckt, und ich bin guter Dinge für den Sprint. Meine Aufgabe für den Sprint ist ziemlich einfach – ich muss einen Rang vorrücken! Wir haben alle Möglichkeiten, um am Samstag üppig Punkte einzufahren.»





Sprint-Qualifying, Miami

01. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:26,482 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,527

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,582

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,737

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,791

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,808

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:27,030

08. Alex Albon (T), Williams, 1:27,193

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:27,543

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,790

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:27,850

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:28,070

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,167

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,375

15. Carlos Sainz (E), Williams, ohne Zeit

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,028

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:29,171

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,246

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,312

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,825