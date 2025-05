McLaren dominant: Perfekte Punkteausbeute in Miami

Freude herrscht: Das ganze McLaren-Team war nach dem Miami-GP in Feierlaune

Das McLaren-Team verliess Miami mit einer dicken Punkteausbeute: Weil Oscar Piastri und Lando Norris sowohl im Sprint als auch im Grand Prix dominiert hatten, baute der Rennstall aus Woking die WM-Führung aus.

58 frische WM-Punkte hat das McLaren-Team beim ersten von drei US-Rennwochenenden in diesem Jahr in Miami erobert. Das gelang dem Traditionsrennstall aus Grossbritannien dank eines starken Auftritts von Oscar Piastri und Lando Norris im Sprint und im Grand Prix. Beide Kräftemessen beendeten die Beiden auf den Plätzen 1 und 2.

Den Sprint entschied Norris für sich, am Sonntag durfte dann Piastri den dritten GP-Triumph in Folge feiern. Mit dem sechsten GP-Sieg überholte der junge Australier in der Liste der GP-Siege seinen routinierteren Stallgefährten.

Teamchef Andrea Stella schwärmte: «Heute hat McLaren ein aussergewöhnliches Ende eines bemerkenswerten Wochenendes erlebt. Wir haben im Sprint und im Grand Prix die Plätze 1 und 2 erobert – das gelang bisher noch keinen Formel-1-Team an einem Sprint-Wochenende. Die Punkteausbeute ist gross und morgen jährt sich unser erster Sieg in dieser Ära, der einen wichtigen Meilenstein in unserer Entwicklung darstellt.»

«Einmal mehr will ich allen McLaren-Mitarbeitern danken, die ein phänomenales Auto entwickelt haben, und ich bedanke mich auch bei unseren technischen und kommerziellen Partnern sowie bei unseren Fans, die uns auf dieser aufregenden Reise begleiten. Nach einem sehr engen Qualifying war es schön zu sehen, wie gut das Auto im Rennen funktioniert hat, dadurch haben Oscar und Lando dominiert.»

«Oscar fuhr ein sehr sauberes, präzises Rennen, er nutzte die Chancen, die sich ihm boten, und er zeigte ein exzellentes Tempo. Lando wurde beim Startgetümmel etwas zurückgeworfen, konnte sich aber wieder nach vorne kämpfen und Max Verstappen überholen. Wäre das nicht passiert, hätte auch er eine Chance auf den Sieg gehabt», ist sich der italienische Ingenieur sicher.

Trotz der guten Leistung mahnte Stella auch: «Wir haben ein gutes Fundament für das restliche Jahr gelegt, aber wir wissen auch, dass die Umstände aussergewöhnlich waren. Wir bleiben am Boden und arbeiten weiter hart daran, den MCL39 zu verbessern. Und wir werden sehen, wohin uns das führt.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6