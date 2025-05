Toto Wolff (Mercedes): «Das ist enttäuschend»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff durfte sich in Miami über den dritten Platz von George Russell freuen. Allerdings gab es auch etwas, das ihn enttäuschte, wie der Österreicher nach dem Fallen der Zielflagge erklärte.

Der Rennsonntag in Miami lieferte für das Mercedes-Team ein überraschendes Ergebnis. Denn Kimi Antonelli startete vor George Russell in den sechsten Grand Prix der Saison. Der Teenager, der mit der Sprint-Pole für viel Aufregung gesorgt hatte, durfte von Platz 3 aus der zweiten Reihe losfahren. Hinter ihm reihte sich in der Startaufstellung sein Teamkollege auf Platz 5 ein.

Im Ziel hatte aber der Routinier der beiden Sternfahrer die Nase vorn. Er durfte als Dritter sogar aufs Podest, nachdem er von der virtuellen Safety-Car-Phase profitiert hatte, die Oliver Bearman ausgelöst hatte. Antonelli, der kurz vorher an die Box abgebogen war, musste sich mit dem sechsten Platz begnügen.

Teamchef Toto Wolff fasste zusammen: «George ist ein grossartiges Rennen gefahren und hat alles gegeben, um den dritten Platz zu holen. Es war wieder eine reife Leistung, bei der er alles aus dem Auto herausgeholt hat.»

Gleichzeitig gestand der Wiener mit blick auf die mehr als 37 Sekunden, die Russel im Ziel auf den Erstplatzierten Oscar Piastri fehlten: «Der Abstand auf McLaren war natürlich gross. Das ist enttäuschend, aber wir arbeiten hart daran, Updates zu entwickeln, die diese Lücke hoffentlich schliessen werden.»

Und Wolff betonte: «Wir haben in den ersten sechs Rennen gesehen, dass dieser Leistungsunterschied schwankt und an manchen Wochenenden andere Teams vorne sind, aber im Moment sind sie das Team, das es zu schlagen gilt.»

«Kimi hat an diesem Wochenende sein Talent gezeigt, aber er ist ein Rennen gefahren, aus dem er wichtige Lehren ziehen wird. Das ist normal für einen Rookie, der erst 18 Jahre alt ist», sagte der Teamchef zur Leistung des 18-Jährigen aus Bologna.

«Mit zunehmender Erfahrung wird das Rennmanagement immer besser werden und wir freuen uns jetzt auf den bevorstehenden Triple-Header in Europa. Das nächste Rennen ist sein erster Heim-Grand-Prix in Imola und ich bin mir sicher, dass er sich darauf freut», fügte der 53-Jährige an.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6