Carlos Sainz: «Dann fühlst du dich dumm und machtlos»

Ein Missverständnis am Funk sorgte im Miami-GP für dicke Luft bei Williams-Pilot Carlos Sainz. Der Spanier wurde von einem Überholmanöver seines Teamkollegen Alex Albon überrascht und ärgerte sich am Funk darüber.

Für Carlos Sainz verlief der Grand Prix auf dem Miami International Autodrome frustrierend, der 30-Jährige fuhr von Startplatz 6 los, musste sich aber nach 57 spannenden Rennrunden mit dem neunten Platz begnügen. Sein Teamkollege Alex Albon, der als Siebter der Startaufstellung hinter ihm ins Rennen gegangen war, durfte sich über den fünften Platz freuen.

Der Thai-Brite hatte Sainz im Rennen überholt, was für Ärger im Cockpit des Spaniers sorgte. Denn er ging von einem Nichtangriffspakt aus. Schliesslich hatte er über Funk mitgeteilt, dass er sich etwas Hilfe von seinem Teamkollegen wünsche, der hinter ihm unterwegs war. Und ihm wurde mitgeteilt, dass Albon informiert wurde.

Doch Albon hatte sein Überholmanöver schon begonnen, als er informiert wurde, wie er hinterher beteuerte: «Wahrscheinlich kam die Message genau in dem Augenblick, als ich ihn überholte. Ich denke, wären wir etwas länger hintereinander unterwegs gewesen, dann hätte man mir gesagt, dass ich die Position halten soll. Aber zum Zeitpunkt des Angriffs durften wir noch frei gegeneinander fahren. Ich denke, das war einfach eine kleine Verspätung zwischen den beiden Autos.»

Sainz war stinksauer und funkte nach der Zielankunft: «Jungs, so fahre ich keine Rennen.» Später erklärte er: «Das Team hat uns mitgeteilt, dass wir die Positionen halten. Ich weiss nicht, ob Alex die Message bekommen hatte, aber er überholte mich.»

Der vierfache GP-Sieger, der bereits beim vorangegangenen Wochenende in Saudi-Arabien Schützenhilfe für seinen Stallgefährten geleistet hatte, fügte an: «Wenn man mir am Funk sagt, dass ich nicht überholt werde und wir zusammen Gas geben, dann fühlst du dich als Fahrer dumm und machtlos, wenn du trotzdem überholt wirst.»

«Schon in Jeddah spielte ich die Rolle das Netten, und wenn du dann überholt wirst, stehst du wirklich dumm da», ärgerte er sich, fügte aber auch in versöhnlicherem Ton an: «So ist es nun einmal gelaufen, ich denke, als Team werden wir daraus lernen und wir werden das hinter uns lassen.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6