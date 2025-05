Nico Hülkenberg (Sauber/16.): «Spass macht das nicht»

​Der Deutsche Nico Hülkenberg ging von Startplatz 13 in den Grossen Preis von Monaco, aber die Hoffnung auf WM-Punkte löste sich in Luft auf – Nico wurde ein Opfer von Taktik-Spielchen und ist enttäuscht.

Der Grand Prix von Monaco 2025 war geprägt von Strategie-Spielchen, von einem starken Lando Norris als Sieger und einem verzweifelten Charles Leclerc auf Platz 4.

Der stärkste Eindruck: Der Plan der FIA, die Action in Monaco mit zwei Reifenwechseln zu verschärfen, der ist nicht wie erhofft aufgegangen. Gut, das Rennen war interessanter als die Formel Gähn hier vor einem Jahr, aber dazu braucht es auch nicht viel.

Der Emmericher Nico Hülkenberg ging mit seinem Sauber-Renner von Platz 13 ins Rennen, und klar machte sich der GP-Routinier Hoffnungen auf Punkte. Aber daraus wurde nichts. Nico blieb im Verkehr hängen und kreuzte am Ende nur als 16. die Ziellinie.

Nico: «Das war ein ziemlich miserables, langweiliges Rennen, weil zwei oder drei Mal Fahrer für den Teamkollegen die Drecksarbeit gemacht und die Gegner so blockiert haben, dass der Stallgefährte ein Stoppfenster geschenkt erhielt. Also Spass macht das nicht.»



«Aber du kannst da nichts machen, wenn alle in diesem DRS-Zug fahren und es mit diesen Autos unmöglich ist zu überholen. Mit Rennfahren hatte das nicht so viel zu tun. Es war relativ mühsam und zäh und gewiss nicht die Verbesserung, die man sich seitens FIA erhofft hat mit den zwei Stopps.»



Nico denkt schon ans nächste Rennwochenende: «Da bin ich leider nur mässig zuversichtlich. Wir kriegen neue Teile nächste Woche. Ich bin gespannt zu erleben, was die bringen. Sonst wird Barcelona eine schwierige Strecke für uns. Diese flüssigen, schnellen Passagen waren für uns bisher dieses Jahr nicht das Gelbe vom Ei.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6