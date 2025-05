Pierre Gasly (Alpine): So kam es zum Unfall-Aus

Da gehört ein Rad definitiv nicht hin! Pierre Gasly (l., in Pink) und Yuki Tsunoda kollidierten in Monaco

Alpine-Pilot Pierre Gasly musste nach einer Berührung mit Yuki Tsunoda im Formel-1-GP in Monaco abstellen. Der Franzose erklärt, wie es zu dem Unfall kam – und warum vermutlich ohnehin nicht viel mehr drin gewesen wäre.

Bitteres Crash-Aus für Alpine-Pilot Pierre Gasly. Nach nur acht Runden war für Gasly das Rennen beendet. Mit einem Unfallschaden musste er abstellen, löste eine gelbe Flagge aus. Sein Frontflügel und die linke Vorderradaufhängung waren komplett zerstört, als er vom Tunnel über die neue Schikane in Richtung Tabac unterwegs war. Grund dafür war eine Berührung mit Red Bull Racing-Pilot Yuki Tsunoda.

Gasly erklärte nach dem Rennen: «Yuki hat einen Fehler vor dem Tunnel gemacht, also bin ich sehr nah an ihn rangekommen. Jede Runde hat er an der Stelle rechts gebremst, dann bremste er in der Runde links. Ich bin also auf die normale Ideallinie gefahren. Im Bremsen ist er dann wieder nach rechts gegangen, wo ich war. Da blieb mir dann keine Möglichkeit mehr, ihm auszuweichen.»

Gasly war ohnehin nur von Platz 17 an den Start gegangen. Der Franzose: «Es ist nie gut, ein Rennen so früh zu beenden. Natürlich ist das Ergebnis für das Team sehr frustrierend, aber angesichts des Rennverlaufs waren die Chancen von unserem hinteren Startplatz aus sehr begrenzt.»

Der Alpine-Pilot: «Wir hatten in der ersten Runde einen Boxenstopp eingelegt, was uns später im Rennen vielleicht einige Chancen eröffnet hätte.» Doch nach nur knapp einem Zehntel der Renndistanz war das Rennen für ihn bereits vorbei.

Gasly: «Abgesehen von den Ausfällen und Strafen scheinen die meisten Autos dort ins Ziel gekommen zu sein, wo sie gestartet sind.» Der Monaco-GP wurde trotz neuer Regelung mit zwei verpflichtenden Boxenstopps wieder seinem Ruf als Prozession gerecht.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6